Evenimentul a avut loc joi, la Montreal – Canada, cu ocazia Adunării Generale a Organizației Aviației Civile Internaționale. Directorul general al ROMATSA, Adrian Cojoc, a primit certificarea din partea liderului CANSO, Simon Hocquard, în cadrul unei întâlniri oficiale.

„Acreditarea întărește rolul ROMATSA ca partener de încredere, inovator și orientat spre viitor, în construcția aviației globale de mâine”, a declarat instituția.

GreenATM, lansat de CANSO în 2022, oferă un cadru de evaluare internațional pentru performanța de mediu a furnizorilor de servicii de navigație aeriană. Programul urmărește reducerea amprentei de carbon prin optimizarea rutelor, implementarea unor practici eficiente energetic și promovarea politicilor sustenabile.

Evaluarea se desfășoară pe cinci niveluri, de la simpla asumare a angajamentelor până la nivelul de leadership în sustenabilitate. Nivelul 3, numit „Managed”, indică faptul că planurile de protecție a mediului nu sunt doar teoretice, ci sunt aplicate efectiv și monitorizate continuu. Acreditarea obținută de ROMATSA arată că instituția respectă aceste criterii și a demonstrat progrese măsurabile.

Pentru a obține acreditarea de nivel 3, ROMATSA a implementat mai multe proiecte cu impact direct asupra eficienței și emisiilor din trafic aerian. Printre acestea se numără Free Route Airspace, care permite aeronavelor să urmeze trasee directe, reducând consumul de combustibil și poluarea asociată.

Integrarea cu EUROCONTROL Network Manager a facilitat coordonarea traficului la nivel european, optimizând fluxul de zboruri și contribuind la reducerea întârzierilor. În plus, utilizarea flexibilă a spațiului aerian a fost adaptată atât la cerințele operaționale, cât și la considerentele de mediu. ROMATSA participă și la proiecte de cercetare europene, cum este SESAR (Single European Sky ATM Research), care sprijină dezvoltarea de soluții inovatoare pentru aviație.

În 2022, ROMATSA a instalat o centrală fotovoltaică la Centrul de Control al Traficului Aerian București, acoperind 10% din necesarul energetic al clădirii și reducând emisiile cu peste 150 de tone de CO₂ anual. Sistemele fotovoltaice au fost ulterior extinse și în alte centre regionale.

Proiectul ROMAirTCM permite simulări avansate pentru planificarea dinamică a spațiului aerian, ceea ce îmbunătățește eficiența operațională și reduce indirect emisiile. Alte inițiative includ sistemele AMAN (Arrival Management), care optimizează sosirile aeronavelor, reduc întârzierile și minimizează consumul de combustibil. Aceste măsuri reflectă angajamentul concret al regiei românești pentru soluții inteligente și sustenabile.

Obținerea nivelului 3 reprezintă un pas semnificativ, dar nu final, în strategia de sustenabilitate a ROMATSA. Următoarele obiective vizează integrarea energiei regenerabile pe scară largă, optimizarea proceselor și participarea activă la proiecte de cercetare și inovare. Aceste acțiuni sunt necesare pentru atingerea nivelurilor 4 și 5 în cadrul programului GreenATM.