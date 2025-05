Christian Tour, cea mai mare agenție de turism din țară, a obținut în 2024 venituri din vânzări de peste 792 de milioane de lei, în creștere cu 16% față de anul anterior. Cifra de afaceri netă a companiei a ajuns la 601 milioane de lei, diferența de 191 de milioane reprezentând servicii turistice intermediate, care sunt reflectate corespunzător în rezultatele financiare. Anul trecut, compania și-a mărit și profitul brut, estimat la 30 de milioane de lei, cu 3 milioane de lei peste cel obținut în 2023.

„În același timp, a fost un an de investiții și de consolidare a companiei, în vederea listării la Bursă, planificate pentru anul viitor. Am preluat structuri sau companii în care eram acționari, am investit în rețeaua de agenții, am dezvoltat și achiziționat business-uri cheie pentru o creștere sănătoasă pe termen lung.”