Cristian Pandel, CEO Christian Tour, ne-a oferit o perspectivă detaliată asupra celor mai căutate destinații și ne-a explicat cum putem economisi prin early booking.

În 2025, Dubai continuă să fie una dintre cele mai populare destinații pentru români. Fie că este vorba de vacanțe scurte de weekend sau de sejururi mai lungi, acest oraș din Emiratele Arabe Unite atrage turiștii cu hoteluri de lux, experiențe inedite și pachete turistice avantajoase.

Un alt avantaj al Dubaiului este accesibilitatea. Există pachete pentru toate tipurile de turiști, iar pentru cei care își planifică vacanța din timp, prețurile sunt extrem de avantajoase.

Dacă Dubai este destinația exotică numărul unu, Marocul devine din ce în ce mai popular datorită atmosferei autentice, culturii vibrante și prețurilor accesibile.

„Ca și trend, Dubai este pe primul loc. Dar tot la capitolul exotic, eu consider că Maroc se încadrează foarte bine. Zona specială, frumusețea aceasta orientală nu prea o mai găsești în țările arabe. Maroc și-a păstrat cumva parfumul acesta tradițional”, punctează CEO-ul Christian Tour.

Marrakech, Casablanca sau Chefchaouen sunt orașe care atrag turiștii prin peisaje spectaculoase și experiențe gastronomice unice.

Pe lângă Dubai și Maroc, există câteva destinații exotice care continuă să fie preferate de turiștii români. Christian Tour oferă zboruri charter directe către aceste locații, ceea ce face călătoria mult mai comodă și rapidă.

Aceste destinații sunt ideale pentru cei care vor să se bucure de plaje spectaculoase, resorturi de lux și experiențe unice, fie că este vorba de safari în Kenya sau de relaxare pe nisipurile albe din Maldive.

Pentru cei care preferă vacanțele în Europa, sezonul estival aduce în prim-plan destinații clasice, precum Grecia, Turcia și Spania.

De asemenea, Tunisia revine în atenția turiștilor ca o destinație extrem de accesibilă și ofertantă.

City-break-urile rămân o opțiune ideală pentru cei care vor să exploreze Europa într-un weekend prelungit. Parisul, în special, se numără printre acele destinații de top pentru toate tipurile de turiști.

Lisabona, Praga, Roma și Budapesta sunt, de asemenea, în topul preferințelor, oferind combinații perfecte între cultură, gastronomie și relaxare.

Unul dintre cele mai importante aspecte atunci când vine vorba de planificarea unei vacanțe este momentul în care faci rezervarea. Mulți turiști sunt tentați să aștepte ofertele last minute, crezând că astfel pot obține cel mai bun preț. Cu toate acestea, realitatea este diferită, iar specialiștii din turism recomandă rezervarea din timp, prin sistemul early booking.

Early booking funcționează pe mai multe praguri, oferind reduceri în funcție de perioada în care se face rezervarea.

„Early booking-ul are mai multe praguri. Există un prag de la 31 ianuarie, unul până la 28 februarie și până la 31 martie. Există hoteluri care merg chiar până la 30 aprilie. Ce înseamnă early booking?

Poate vă întrebați de ce nu este o idee bună să aștepți ofertele last minute. Mulți turiști cred că astfel pot obține reduceri mai mari, dar realitatea este că, la final, rămân doar camerele mai slabe calitativ sau cele mai scumpe.

După care, spre sfârșitul sezonului, nu am vândut pantofii din magazin și au rămas niște numere desperecheate sau unele care sunt ciobite. Și le dăm tot cu discount, dar nu mai mare decât a fost în ianuarie.» Practic, numai ce rămâne este last minute”, precizează CEO-ul companiei.

„Oamenii au impresia că în last minute rezervă mai ieftin. Nu este adevărat. Ei găsesc doar ceea ce a mai rămas sau ce nu s-a vândut. Este ca și cum ai spune: «Uite, acum este o promoție pentru că deschidem magazinul. Și avem o promoție de 50%.

Când vine vorba despre zboruri, strategia este și mai clară. Spre deosebire de hoteluri, unde last minute ar putea aduce uneori mici reduceri, în cazul biletelor de avion prețurile cresc pe măsură ce se apropie data călătoriei.

„Dacă te uiți la un zbor, nu-ți vei putea lua last minute mai ieftin. Zborurile au o altă politică. Politica este că cel mai ieftin este la început și cu cât se umple avionul, cu atât prețul crește. Deci, ultimele locuri pot să aibă de cinci ori prețul inițial. Ideea aceasta de last minute este doar un miraj. În ultimii ani, turiștii români au înțeles că last minute nu mai este o soluție”, afirmă specialistul.