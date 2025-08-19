Banii de la Mica Recalculare vor ajunge în curând în conturile pensionarilor. Procesul vizează veniturile nepermanente, precum primele, sporurile sau alte beneficii care nu au fost luate în calcul la stabilirea pensiilor. Peste 660.000 de seniori așteaptă între 100 și 500 de lei lunar, iar fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, asigură că plățile se vor realiza integral, chiar dacă au existat întârzieri semnificative.

Mica Recalculare este un proces prin care statul recunoaște drepturile salariale neincluse la momentul pensionării.

Se referă la prime, sporuri pentru condiții de muncă, ore suplimentare sau alte beneficii care nu aveau caracter permanent.

Analize recente realizate de sursa citată arată că Mica Recalculare influențează în mod direct pensiile mai mari de 3.000 de lei, care sunt supuse impozitului și contribuției la sănătate (CASS). De asemenea, și pensionarii cu venituri mai mici beneficiază, dacă au depus adeverințele care atestă venituri suplimentare.

Motivul este simplu: sumele adăugate prin Mica Recalculare coincid adesea cu banii pe care seniorii i-au plătit deja la impozit și CASS în luna august. Astfel, recalcularea nu aduce un impact fiscal negativ, ci doar corectează baza de calcul a pensiei.

În prezent, peste 660.000 de pensionari așteaptă aceste plăți suplimentare, care pot varia între 100 și 500 de lei lunar, în funcție de veniturile nepermanente și perioada lucrată. Pentru mulți dintre ei, aceste sume fac o diferență semnificativă în bugetul lunar.

„Mica Recalculare reprezintă un proces prin care statul recunoaște și introduce în baza de calcul a pensiei drepturi salariale care, la momentul pensionării, nu au fost luate în considerare. Vorbim despre venituri nepermanente – cum ar fi primele, sporurile pentru condiții de muncă, ore suplimentare sau alte beneficii care nu erau încadrate ca salariu de bază”, a declarat Marius Budăi pentru Newsweek.

Pensionarii vor primi între 100 și 500 de lei lunar, în funcție de tipul sporurilor, primele încasate și perioada lucrată.

Deși pentru unii aceste sume par mici, ele pot fi esențiale în contextul actual al creșterii prețurilor.

„Mica Recalculare este vorba despre recunoașterea drepturilor salariale care nu au caracter permanent și care la acea data nu a fost luata în calcul în baza de calcul. Recalcularea, o spun în cunoștință de cauză, continuă și banii suplimentari se vor plăti fără niciun fel de problemă. Ținând cont de întârzierile și am să-mi asum ceea ce spun pentru că a fost un process justificat, o întârziere dureroasa pentru seniori”, a spus fostul ministru.

Fostul ministru a recunoscut întârzierile, dar a subliniat că acestea sunt justificate și că plățile vor fi realizate complet.

Reprezentanții Casei Naționale de Pensii explică că, momentan, recalcularea se aplică în principal celor care au ieșit la pensie după 1 septembrie 2024, adică aproximativ 1% dintre pensionari.

Restul seniorilor sunt în continuare în așteptare, până când problemele tehnice ale sistemului informatic vor fi rezolvate.

„Cu siguranță că puteam face mai bine. Important este că punem în mare măsură sau dacă nu în totalitate ordine în sistemul de pensii la contribuție și muncă egală să fie pensii egale. Important este că recunoaștem multe dintre drepturile care nu au fost luate în considerare în baza legislației de până acum. Foarte important de menționat este faptul că aceste drepturi se vor plăti, chiar dacă vor fi mici întârzieri”, a mai spus Budăi.

Procesul de recalculare este lent și complex, însă autoritățile și foștii responsabili din Ministerul Muncii dau asigurări că sumele vor fi plătite complet.

Pensionarii trebuie să aibă răbdare, pentru că sistemul are nevoie de timp să proceseze toate adeverințele și să integreze veniturile nepermanente în calculul final al pensiilor.

Există deja pensionari care au primit banii, demonstrând că plata sumelor a început, iar procesul continuă treptat, dar corectitudinea și transparența rămân prioritare.