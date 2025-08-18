Premierul României, Ilie Bolojan, a speriat românii spunând că statul ar putea să nu mai aibă bani pentru pensii și salarii din cauza problemelor financiare mari din țară.

„Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost și efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare, datorită presiunilor financiar mari din această toamnă”, a explicat Ilie Bolojan.

După ce aproape că a vorbit despre o criză economică gravă, Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan, l-a contrazis și a spus că situația nu e chiar așa de rea și că România are resurse să se descurce singură, fără riscul de a rămâne fără bani.

„Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa. Ce avem în schimb, datorită acestei construcţii bugetare pe care am încercat să o aranjăm cumva, ca deficitul să dea 7, spunând că vedem noi la rectificare cine de ce mai are nevoie, cumva tipul ăsta de probleme (…) e implicit în tipul ăsta de construcţie bugetare, în care încerci să faci lego-ul să se potrivească şi pe la jumătatea anului asta se întâmplă. Unii rămân fără bani, trebuie să primească la rectificare. O să vedeţi că majoritatea acestor lucruri se vor corecta odată cu rectificarea bugetară, pentru că economia încetineşte şi noi, inevitabil, colectăm mai puţin. Chiar dacă acum în august au crescut anumite taxe şi impozite, jumătate de ani nu putea fi vorba de asta”, a precizat Radu Burnete.

Fanatik a vorbit cu analistul economic Adrian Negrescu pentru a explica declarațiile diferite făcute de Ilie Bolojan și Radu Burnete.

Mulți români nu mai știu pe cine să creadă: pe Bolojan, care vorbește de pericol, sau pe Burnete, care spune că nu e chiar așa grav. Negrescu spune că adevărul e la mijloc. Nu stăm bine cu banii, dar nici nu e cazul să ne panicăm: pensiile și salariile nu sunt în pericol imediat, chiar dacă bugetul are resurse doar până în septembrie.

El a explicat că Ministerul Finanțelor are o rezervă de 6 miliarde de euro, iar Banca Națională mai are 60 de miliarde de euro. În plus, România face parte din Uniunea Europeană, iar dacă lucrurile ar deveni foarte grave, Uniunea Europeană, băncile europene sau chiar FMI ar putea să ne ajute. România are deja un acord cu FMI, dar nu a folosit până acum acești bani și nici nu e în situația să o facă.

Concluzia lui Negrescu este următoarea: Nu stăm bine financiar, dar nici nu suntem aproape de a rămâne fără bani pentru pensii și salarii.

„E greu să caracterizezi independent, în general, declarațiile politicienilor, dar din punctul meu de vedere în momentul de față, realitatea e undeva la mijloc: nici nu stăm bine cu banii, dar nici nu riscăm să intrăm în incapacitate de plată. Altfel spus, avem în momentul de față un buffer de 6 miliarde de euro la Ministerul Finanțelor, adică un fond de rezervă, un fel de pușculiță care ne permite să ne plătim datoriile dacă avem nevoie, mai avem încă 60 de miliarde de euro în rezerva Băncii Naționale și să nu uităm că facem parte din Uniunea Europeană. Asta înseamnă că în cazul în care am avea probleme financiare grave de tot, probabil executivul de la Bruxelles, împreună cu băncile europene și chiar și cu Fondul Monetar Internațional ne-ar salva din punct de vedere financiar. Altfel spus, am avea o ultimă plasă de salvare, cea oferită de FMI, care are un contract de asistență financiară cu România. Nu am tras niciun ban, nu am avut nevoie de bani, dar nici nu vom ajunge în incapacitatea de a plăti pensii și salarii”, a precizat economistul.

Premierul Bolojan are puțină dreptate: statul încasează mai puțini bani din taxe și impozite decât s-a estimat, iar la buget există probleme cu plata salariilor. Totuși, angajații de la stat își vor primi banii, pentru că există soluții ca să nu rămână neplătiți.

Adrian Negrescu explică: bugetul pe 2025 a fost făcut pe niște calcule prea optimiste. S-a presupus o creștere economică de 2,5% și venituri mai mari cu 20%, dar după primele șase luni s-a văzut că economia merge mai prost – inflația e mare, creditele și vânzările au scăzut, iar puterea de cumpărare a oamenilor a scăzut și ea.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a spus că sunt bani pentru salarii doar până în septembrie. Asta înseamnă că, pentru a acoperi pensii, salarii și alte cheltuieli până la finalul anului, statul trebuie să mai împrumute 25 de miliarde de euro. Situația e grea, dar în cel mai rău caz România poate apela la ajutorul FMI.