Agenția internațională de rating Fitch a reconfirmat la finalul săptămânii trecute ratingul suveran al României la nivelul „BBB-” cu perspectivă negativă – ultima treaptă considerată investibilă. Evaluarea reflectă echilibrul fragil între avantajele apartenenței la Uniunea Europeană și riscurile structurale majore ale economiei românești.

Printre punctele vulnerabile identificate de agenție se numără deficitele gemene persistente – fiscal și de cont curent –, creșterea accelerată a datoriei publice și inflația încă ridicată.

Fitch estimează că deficitul bugetar, deși aflat pe o traiectorie descendentă, va rămâne unul dintre cele mai ridicate din categoria „BBB”: 7,4% din PIB în 2025, 6,3% în 2026 și 5,9% în 2027. De asemenea, datoria publică este estimată să ajungă la 63,4% din PIB în 2027 și aproape 70% în 2029.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis pe rețelele sociale că decizia Fitch reprezintă o veste bună. El a reafirmat angajamentul statului român față de investitori și piețele financiare internaționale, subliniind că elaborarea bugetului pe anul 2026 și atingerea progresivă a obiectivelor pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) vor contribui la consolidarea încrederii în România.

„O veste bună. Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenția de rating Standard and Poor’s a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare. Bugetul pentru anul 2026 și îndeplinirea, unul cate unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârșitul anului 2026 vor consolida încrederea în România”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Într-o notă similară, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a considerat că păstrarea ratingului, într-un context bugetar sensibil, arată că măsurile luate de Guvern sunt percepute pozitiv de partenerii externi. Potrivit acestuia, menținerea încrederii internaționale este esențială pentru sustenabilitatea finanțelor publice și pentru succesul procesului de consolidare fiscală.

Chiar dacă ratingul a fost menținut, Fitch avertizează că riscurile macroeconomice sunt semnificative. Creșterea economică prognozată pentru România este de doar 0,7% în 2025, după un nivel similar în 2024. Relansarea economică ar putea începe abia din 2026, cu o rată estimată la 1,2%, dar va fi influențată negativ de măsurile de consolidare fiscală și presiunile inflaționiste.

Inflația rămâne peste ținta stabilită de BNR și este estimată la o medie de 6,5% pentru perioada 2024–2026, mai ales în contextul creșterii cotei TVA de la 1 august 2025. Aceste presiuni se adaugă unei fragilități sistemice în gestionarea finanțelor publice.

Pe plan politic, agenția atrage atenția asupra polarizării persistente. Deși actualul guvern a adoptat un pachet ambițios de reforme, coeziunea internă a coaliției este pusă la încercare de acordul politic privind rotația premierului în 2027. Acest calendar politic ar putea accentua incertitudinea și volatilitatea decizională.

Autoritățile române consideră că menținerea ratingului este strâns legată de progresul în implementarea reformelor. Aderarea la OCDE până la sfârșitul anului 2026 este una dintre prioritățile strategice ale României și ar putea constitui un argument puternic pentru o eventuală îmbunătățire a perspectivei de rating.

Consolidarea fiscală, eficientizarea colectării și reducerea evaziunii sunt esențiale pentru redresarea economică, susțin oficialii români. Totuși, costul social al acestor măsuri este greu de ignorat – iar Fitch subliniază clar că ajustarea fiscală va veni cu tensiuni și potențiale riscuri pentru stabilitatea socială și politică.