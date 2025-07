Într-un interviu acordat miercuri pentru Antena 3 CNN, vicepremierul Dragoș Anastasiu a atras atenția că majorarea cotei TVA ar fi putut fi evitată dacă guvernul ar fi acționat mai din timp și ar fi discutat deschis despre provocările fiscale cu care se confruntă țara.

El a subliniat că, dacă pe 8 iunie autoritățile nu ar fi prezentat un plan solid și credibil Comisiei Europene, România s-ar fi putut confrunta cu un scenariu economic mult mai grav.

Anastasiu a explicat că mandatul primit de la Nicușor Dan a fost clar: evitarea majorării TVA. Totuși, evitarea acestei măsuri ar fi fost posibilă doar dacă măsurile fiscale adecvate ar fi fost implementate cu cel puțin un an înainte.

Vicepremierul a amintit că pachetul de reforme este unul necesar și a fost discutat inclusiv la Cotroceni cu toate partidele politice, însă efectele nu se pot vedea imediat.

„Președintele a avut o viziune, a dat un mandat și mandatul a fost, într-adevăr să încercăm să evităm mărirea TVA. Ăsta a fost mandatul, nu angajamentul, mandatul pe care l-a dat Guvernului. Am putut să evităm dacă discutam cu un an și ceva înainte. Toate măsurile de care vorbește președintele și pe care le avem și noi în vedere și începem, după cum vedeți, că asta e, setul de măsuri a fost discutat inclusiv acolo la Cotroceni cu toate partidele, sunt absolut obligatorii, doar că nu au efecte astăzi mâine. Ori noi am avut pe data de 8 iulie un termen limită la care dacă nu veneam cu un plan credibil, agențiile de rating și Comisia Europeană ne-ar fi băgat un scenariu mult mai grav”.