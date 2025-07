Diana Buzoianu a anunțat că, în perioada imediat următoare, va propune o Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

De asemenea, ministrul Mediului a adus în discuție cazul fostului director general interimar al Romsilva, Teodor Țigan, care a condus instituția între 2020 și 2022. Acesta a încasat un bonus de pensionare în valoare de 100.000 de euro, iar ulterior a dat în judecată Regia, solicitând despăgubiri și dobânzi.

Diana Buzoianu a menționat că la Romsilva a fost deja trimis Corpul de Control, iar în perioada următoare va fi prezentat raportul final al verificărilor efectuate.

Întrebată dacă se vor formula plângeri penale către Parchet, oficialul a declarat că intenționează să ia toate măsurile necesare, subliniind că raportul final urmează să fie redactat și trimis pentru semnare. Ea a apreciat că neregulile identificate sunt, în opinia sa, de o gravitate majoră.

Ministrul Mediului a mai afirmat că Romsilva deține un hotel de patru stele situat în Capitală, care a înregistrat anul trecut o pierdere financiară de un milion de lei. Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor a mai menționat că intenționează să reformeze regia autonomă, inclusiv prin reducerea numărului de direcții existente, care în prezent sunt în total 41.

„Noi vrem să schimbăm cu totul paradigma Romsilva. Eu nu mai vreau și cred că nici românii nu vor o Romsilva care nu are timp, bani, resurse să se ocupe de administrarea pădurilor, dar are timp, bani, resurse, de exemplu, să se ocupe de un hotel, că nu știu dacă știți, dar Romsilva are un hotel de patru stele în București, în Capitală. Acum, ca să dau așa și o mică glumiță, știți câte camere are acest hotel? 41 de camere. Știți câte direcții silvice sunt astăzi?

Acest hotel ar putea să devină un centru de performanță, un centru de creare de competențe, nu doar pentru Romsilva, ci și pentru minister, pentru toate autoritățile acestea. Astăzi, el este pe pierdere. Deci astăzi, un hotel de patru stele în mijlocul Bucureștiului a avut în 2024 pierdere un milion de lei”, a declarat Diana Buzoianu la RFI.