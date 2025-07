Invitat la Antena 3, vicepremierul Dragoș Anastasiu a explicat că, potrivit legii, un angajat al statului nu poate solicita reducerea propriului salariu, chiar dacă ar dori acest lucru. Anastasiu a subliniat că, în lipsa unor reglementări noi, soluția pentru cei cu venituri mari rămâne sprijinirea directă a categoriilor vulnerabile, prin donații, mai ales în contextul în care pensionarii riscă să fie afectați de posibile ajustări bugetare.

Prezent într-o emisiune la Antena 3, vicepremierul Anastasiu a fost întrebat dacă ar accepta o reducere voluntară a salariului său. Oficialul a explicat că actualul cadru legal nu permite scăderea salariului la cerere individuală.

Anastasiu a explicat că nu poate solicita statului să-i fie redus salariul la cerere, acest lucru fiind posibil doar dacă legea o va impune. El a subliniat însă că discuția vizează mai ales salariile foarte mari din sectorul public, în timp ce pensionarii riscă să piardă din venitul lunar.

„Nu am posibilitatea să mă duc la guvern şi să spun ok, eu am 14.000 de lei, vă rog să-mi daţi doar 10.000 de lei pentru că aşa ceva nu se poate face acum. Dacă legea va spune că salariul meu se reduce de la 14.000 la 10.000, atunci fără nicio fel de problemă. Dar eu sunt un exemplu care nu trebuie dat aici. (..) Mă refeream la cei care au salarii foarte mari de la stat, cu zecile de mii, câteodată, cu bonus, sute de mii de euro şi care se uită că un pensionar care are 4.000 de lei nu o să mai aibă 4.000 de lei, ci o să aibă 3.900”. a menţionat Anastasiu.