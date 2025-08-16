Agenția de evaluare financiară internațională Fitch a reconfirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria guvernamentală pe termen lung și scurt în valută, dar a păstrat perspectiva negativă, a transmis Ministerul Finanțelor.

„Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, menținerea acestui calificativ este sprijinită de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, de fondurile europene care sprijină convergența economică și stabilitatea finanțării externe, precum și de progresele privind PIB-ul per capita și guvernanța – indicatori considerați favorabili comparativ cu alte state din aceeași categorie de rating (“BBB”).

Comunicatul precizează că perspectiva negativă reflectă preocupările agenției privind degradarea finanțelor publice, în special din cauza unui deficit bugetar ridicat și a ritmului accelerat în care crește datoria publică raportată la PIB.

Ministerul subliniază că printre elementele care au contribuit la reconfirmarea ratingului se numără atât factorii pozitivi, cât și cei de risc: pe de o parte, existența unui cadru instituțional european și sprijinul extern, iar pe de altă parte, dezechilibrele persistente din bugetul de stat și contul curent, acumularea datoriei, instabilitatea politică și nivelul ridicat al datoriei externe.

„Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscală faţă de partenerii externi, cât şi pentru asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice”, a mai adăugat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Conform estimărilor Fitch, economia României ar urma să înregistreze o creștere de aproximativ 0,7% în 2025, similară cu cea din 2024. Pentru 2026 și 2027, agenția prevede o accelerare ușoară a ritmului de creștere, până la 1,2%, sprijinită de fondurile europene și de relansarea economiei din zona euro.

În privința datoriei publice, Fitch estimează că aceasta va ajunge la 55% din PIB la finalul anului 2025, urmând să crească la 63,4% în 2027, cu posibilitatea de a atinge 70% până în 2029.

Agenția indică și o serie de factori care ar putea determina îmbunătățirea ratingului sau a perspectivei:

aplicarea consecventă a reformelor fiscale și scăderea durabilă a deficitului;

reducerea gradului de îndatorare publică în raport cu PIB-ul;

îmbunătățirea contului curent, însoțită de o reducere a dependenței de finanțare externă.

În schimb, lipsa unui plan clar și eficient de consolidare fiscală pe termen mediu, o creștere accelerată a datoriei publice și slăbirea încrederii în politicile economice și financiare ar putea duce la scăderea ratingului, avertizează Fitch.

Ministerul Finanțelor atrage atenția că „menţinerea calificativului investment grade este crucială pentru România, în condiţiile presiunilor fiscale şi bugetare ridicate. Acest rating influenţează direct costurile de finanţare pe pieţele interne şi internaţionale, precum şi interesul investitorilor pentru achiziţionarea titlurilor de stat româneşti”.