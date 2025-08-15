Într-o postare recentă pe Facebook, antreprenorul și investitorul Radu Georgescu a comentat declarațiile premierului României dintr-un interviu acordat publicației Bloomberg, atrăgând atenția asupra riscurilor economice majore cu care se confruntă țara.

Georgescu a subliniat că, atunci când un lider al guvernului afirmă într-un ziar financiar de top global că există un risc foarte mare de incapacitate de plată, acest lucru semnalează o situație extrem de complicată.

Antreprenorul a amintit că România nu a intrat în incapacitate de plată nici în criza din 2008, nici în anii 1990 și nici în perioada regimului comunist, ultima dată fiind în 1933.

În opinia sa, puțini români realizează amploarea turbulențelor economice și sociale care ar putea urma în următorii ani.

”Ieri, Premierul Romaniei a dat un interviu in Bloomberg in care a spus ca Romania are un risc foarte mare de incapacitate de plata!!! Woow!! Cand Premierul unei tari spune intr-un ziar financiar din top 3 de pe planeta Pamant, ca tara sa are risc foarte mare de incapacitate de plata, inseamna ca lucrurile sunt foarte complicate Romania nu a intrat in incapacitate de plata in 2008. Nici macar in anii 1990. Nici macar in perioada lui Ceausescu. Ultima data cand Romania a intrat in incapacitate de plata a fost in anul 1933. Putini inteleg nivelul de turbulente economice si sociale prin care va trece Romania in urmatorii ani”, spune Georgescu.

Radu Georgescu a explicat că, potrivit obligațiilor impuse de Comisia Europeană și de agențiile de rating, România este nevoită să reducă deficitul bugetar cu aproximativ 100 de miliarde de lei anual, comparativ cu 10 miliarde lei cât a fost nevoie în 2008.

În consecință, impactul asupra economiei este de zece ori mai mare decât în urmă cu 17 ani.

”Romania este obligata de Comisia Europeana si agentiile de risc sa reduca deficitul bugetar cu 100 miliarde lei. Asta inseamna ca vor disparea din economie 100 miliarde lei. Anual. Situatia de acum este mult mai complicata decat cea din 2008. In 2008 Romania a trebuit sa ajusteze deficitul cu 10 miliarde lei. Acum bolovanul este de 10 ori mai mare. In 2008 peisajul economic s-a schimbat radical in 6 luni. In 2008 aveam cea mai mare crestere economica din UE. In 2009 aveam cea mai mare scadere economica din UE. In 6 luni preturile la apartamente au scazut cu 70%. Iar cursul la euro a crescut cu 40%”, spune acesta.

El a mai punctat că, deși agențiile internaționale nu au trecut încă România oficial în categoria „junk”, dobânzile plătite de stat sunt mai mari decât cele ale unor țări deja evaluate ca investiții de risc, cum ar fi Albania.

Potrivit lui Georgescu, acest lucru va genera turbulențe economice și sociale semnificative, iar cetățenii ar trebui să se pregătească atât mental, cât și financiar pentru dificultățile viitoare.