Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat vineri un atac dur la adresa premierului, acuzându-l de declarații contradictorii privind capacitatea României de a face investiții fără a intra în incapacitate de plată.

Într-o postare pe Facebook, Câciu a criticat faptul că statul poate aloca 25 de miliarde de lei pentru achiziții militare, dar consideră imposibilă direcționarea unei sume înjumătățite către infrastructură, educație sau sănătate.

„Dacă nu ai bani, nu ai bani nici pentru arme! Altfel, minți!”, a scris Câciu, susținând că afirmațiile premierului sunt fie mincinoase, fie rezultatul unei înțelegeri greșite a situației economice.

El a subliniat că, în timp ce se invocă lipsa fondurilor pentru proiecte civile, populația săracă este supusă unor taxe suplimentare.

Câciu avertizează că astfel de declarații au consecințe directe pe piețele financiare, susținând că randamentele titlurilor de stat românești au crescut, iar pierderile estimate din această evoluție depășesc 100 de milioane de euro.

„Un om de stat nu se poate juca cu astfel de afirmații, cu atât mai puțin dacă este premier”, a punctat fostul ministru.

Pe 4 iulie, Adrian Câciu a lansat primele critici dure, acuzând Guvernul de „fractură de logică” pentru că găsește fonduri consistente pentru înarmare, dar invocă lipsa banilor pentru școli și spitale. La doar câteva zile distanță, fostul ministru revine cu un nou atac, de această dată vizând politica fiscală, pe care o consideră inechitabilă și orientată spre protejarea celor cu venituri mari în detrimentul majorității populației.

„Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. Așa ni se spune! Dar, la fel, ni se spune că, dacă ai da doar jumatate din banii ăștia pentru investiții în școli, spitale, drumuri, gaze, apă, canal, clar, intri în incapacitate de plată.

Timp în care taxezi suplimentar, săracii.

Săraci care fac parte din poporul de care tu trebuie să ai grijă.

Dar de care nu îti pasă! Ca să fiu elegant, e o fractura de logică în declaratiile unei persoane care ocupă, vremelnic, postul de prim-ministru.

Ori nu întelege, ori minte, ori ne crede pe toți proști…ori atâta poate omul. Când spui că n-ai bani, dacă esti sincer, nu ai bani. Pai daca nu ai bani, nu ai bani nici pentru arme!

Altfel, minți! PS: am atras atenția de multe ori că, un om de stat, nu se poate juca cu astfel de afirmații privind intrarea în incapacitate de plată a României. Dacă e premier, cu atât mai puțin!!! Poate îi transmiteți domnului respectiv că taman a crescut costul de finantare al bondurilor românești, iar dacă ne uităm la stocul de datorie, pierderea generată de aberațiile spuse este de peste 100 milioane euro”, a transmis Adrian Câciu vineri, 15 august.

Adrian Câciu critica, acum ceva timp, și decizia Executivului de a majora TVA, susținând că o reformă fiscală bazată pe impozit progresiv ar fi adus mai multe venituri la buget, fără efecte negative asupra economiei.

Potrivit calculelor sale, aplicarea unei cote de 10% pentru venituri anuale de până la 36.000 de euro și de 20% pentru sumele care depășesc acest prag ar fi generat, în 2026, încasări suplimentare de 28 miliarde lei, comparativ cu aproximativ 25 miliarde lei cât ar aduce creșterea TVA. Măsura ar fi afectat doar 10% din populație – segment care, conform datelor BNR, deține 41% din totalul veniturilor – în timp ce TVA-ul majorat va fi plătit de toți cei circa 19 milioane de români.

Câciu avertizează că majorarea TVA are „caracter inflaționist și recesionist” și lovește mai puternic în persoanele cu venituri mici și medii, diminuându-le puterea de cumpărare. În schimb, susține el, impozitul progresiv nu ar fi contractat consumul și ar fi distribuit povara fiscală în mod echitabil.

„Refuzul impozitării bogaților și dorința taxării sărăciei – asta trăim”, afirmă fostul ministru, adăugând că inflația generată de majorările de TVA și accize va lăsa în final mai puțini bani chiar și celor cu venituri mari.

Câciu propune, ca alternative, impozitarea progresivă, taxarea mai dură a multinaționalelor și aplicarea unor taxe specifice pe jocurile de noroc, colectate direct la sursă.

„Aș fi plătit și eu impozit progresiv. Mi se pare corect să particip mai mult la efortul de dezvoltare al țării. Se numește echitate și cred în ea, oricât de mult mă vor ataca bogații”, a conchis acesta.