Potrivit lui Adrian Câciu, Comisia Europeană propune ca din 2028, să fie implementată taxa CORE (Corporate Resource for Europe) pe cifra de afaceri, care va viza toate companiile cu o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro ce își desfășoară activitatea în spațiul Uniunii Europene.

Politicianul a afirmat că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a informat public despre propunerea Comisiei Europene, deși era la curent cu aceasta prin participarea la lucrările ECOFIN.

„Recomand să căutați ce spune Comisia Europeană cu privire la taxarea pe cifra de afaceri a multinationalelor. Ministrul nostru de finanțe nu ne-a anunțat public despre asta, deși a participat la lucrările ECOFIN și știa de propunerea CE”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit lui Câciu, Nazare a decis să elimine impozitul de 1% pe cifra de afaceri, considerându-l nepotrivit, deși știa că acesta va fi aplicat începând din 2028 în toate statele membre ale Uniunii Europene.

„Așa că, orice vă spun lobbyștii (care, observ, că ma și înjură pe unele postări) sau alți oameni care au interese să favorizeze multinaționalele e o mare manipulare. Realitatea este că toți ne-am saturat să fim sfidați de forța și influența pe care o manifestă aceste multinaționale si așa-zișii analiști care nu sunt decât mercenari ieftini. Vă dați seama ce ridicol? Noi scoatem taxa, tocmai când Europa o va introduce? De ce? Impozitul pe cifra de afaceri nu este o prostie cum spun unii. Puneți mâna pe carte! Nu doare!”, a conchis fostul ministru.

Amintim că vineri, pe 29 august, Guvernul României a decis să elimine impozitul minim pe cifra de afaceri pentru companiile cu venituri anuale de peste 50 de milioane de euro, taxă introdusă în legislația fiscală în 2023 și aplicată de la 1 ianuarie 2024. Măsura face parte din Pachetul 2 de austeritate și are ca scop stimularea investițiilor private, care au înregistrat o scădere după implementarea acestei taxe.

Taxa IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri) fusese introdusă pentru a garanta o contribuție minimă la buget chiar și pentru firmele care înregistrează pierderi fiscale. În schimb, noul sistem propus de Guvern se va concentra asupra cheltuielilor sensibile ale multinaționalelor, precum managementul, consultanța sau proprietatea intelectuală, fără a afecta întreaga lor activitate.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că măsurile din Pachetul 2 nu sunt ușoare, dar sunt necesare pentru ca România să treacă cu succes de evaluările importante din septembrie și octombrie. Unele dintre aceste prevederi erau deja incluse în PNRR, dar nu au fost implementate, iar altele vizează combaterea evaziunii fiscale, îmbunătățirea regulilor privind insolvența și sporirea eficienței colectării la ANAF.