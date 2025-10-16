Pe baza informațiilor publice recente referitoare la popririle aplicate de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, instituția spune că desfășoară anual cel puțin două campanii de popriri. Aceasta din luna octombrie 2025 nu reprezintă o situație nouă pentru contribuabilii care nu și-au achitat la timp impozitele și taxele datorate bugetului local al municipiului Constanța.

Până în iunie 2025, Serviciul Public de Impozite și Taxe a transmis 54.769 de somații către contribuabili. Prin aceste notificări, persoanele vizate au fost informate asupra obligațiilor restante către bugetul local, asupra termenelor limită de plată și asupra măsurilor de executare silită ce pot fi demarate în cazul neachitării.

Campaniile de poprire organizate de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța respectă în totalitate cadrul legal în vigoare. În cadrul acestor campanii, contribuabilii primesc mai întâi somații care îi informează asupra sumelor datorate și a termenelor limită de plată, precum și asupra eventualelor măsuri de executare silită ce vor fi demarate în cazul neachitării.

Popririle sunt instituite la bănci numai după expirarea termenelor menționate în somații. Totodată, SPIT Constanța ridică zilnic poprirea acelor conturi pentru care contribuabilii achită obligațiile restante.

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează periodic contribuabilii, prin comunicate de presă și postări pe rețelele de socializare, cu privire la termenele de plată, la modul de calcul al majorărilor pentru întârziere în cazul obligațiilor restante către bugetul local și la opțiunile disponibile pentru achitarea impozitelor și taxelor locale.

La 1 octombrie 2025, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța a transmis comunicatul de presă intitulat „Popriri automate pentru contribuabilii cu restanțe la bugetul local”, prin care îi sfătuia pe cei cu obligații fiscale neachitate să își verifice situația și să efectueze plata voluntară a sumelor datorate, pentru a evita declanșarea procedurilor de executare silită.

Se menționează că ghișeele de plată ale Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța nu permit verificarea situației fiscale, fiind destinate exclusiv încasării obligațiilor. Contribuabilii care doresc clarificări sunt sfătuiți să apeleze la ghișeele de informații sau la celelalte puncte de relații cu publicul, prin programare online sau prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție: contul online eTax SPIT, e-mail sau telefon.