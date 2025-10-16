Fermierii ar putea scăpa de obligația de a înmatricula sau înregistra vehiculele pe care le folosesc doar pentru muncă în agricultură, dacă nu circulă pe drumurile publice. Aceasta este propunerea unui proiect de lege depus la Senat.

Mai mulți senatori UDMR au venit cu un proiect care modifică articolul 12 din Ordonanța Guvernului nr. 195/2002 despre circulația pe drumurile publice. Conform proiectului, fermierii nu ar mai fi obligați să-și înregistreze autovehiculele sau utilajele dacă acestea sunt folosite doar pe terenuri proprii sau în păduri și nu pe drumurile publice.

Practic, după alineatul actual, se va adăuga unul nou care spune că: Toate tipurile de vehicule neînmatriculate – mașini, autoutilitare, tractoare sau motociclete – pot fi folosite doar în scopuri agricole sau forestiere, pe terenuri private sau zone care nu sunt drumuri publice, atâta timp cât nu circulă pe drumurile publice.

În plus, Guvernul va trebui să adapteze regulamentul de aplicare a Ordonanței nr. 195/2002 în 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

În prezent, legea spune că toate vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate, cu excepția vehiculelor trase sau împinse manual, bicicletelor, trotinetelor electrice.

Pentru ca proiectul de lege să devină lege, trebuie să treacă prin votul Senatului, apoi al Camerei Deputaților, să fie semnat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Inițiatorii spun că legea vine în sprijinul agricultorilor și comunităților rurale din România. Aceasta le-ar permite să folosească vehicule neînmatriculate doar pentru muncă în agricultură și silvicultură, pe terenuri private.

Legea ar reduce costurile pentru fermieri și proprietarii de păduri, ar permite folosirea vehiculelor existente fără înmatriculare și ar sprijini indirect producția agricolă prin reducerea cheltuielilor administrative.

„Prezenta propunere legislativă răspunde unei nevoi reale semnalate de către agricultori şi comunităţile rurale din România: posibilitatea de a utiliza autovehicule neînmatriculate in scopuri agricole şi forestiere, exclusiv pe terenuri private. Legea ar duce la reducerea costurilor pentru proprietarii de ferme şi terenuri forestiere, valorificarea vehiculelor existente fără necesitatea înmatriculării şi sprijin indirect pentru producţia agricolă prin reducerea cheltuielilor administrative”, afirmă inițiatorii.

Inițiatorii afirmă că actuala lege nu face diferența între vehiculele care circulă pe drumurile publice și cele folosite doar pe terenuri private pentru agricultură sau păduri.

Din această cauză, proprietarii de ferme sau păduri nu au voie să folosească legal aceste vehicule fără să treacă prin proceduri de înmatriculare care sunt costisitoare și inutile, în cazul lor.