Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu, a inițiat din 12 mai 2025 o campanie extinsă de cosire a ambroziei. Acțiunile au fost desfășurate în toate zonele vizate, pe drumurile județene, potrivit unui program etapizat. Echipele au lucrat cu sprijinul Serviciului Întreținere Drumuri Județene. Scopul principal este reducerea polenului care provoacă alergii severe.

Primele lucrări de cosire au început la 9 mai 2025, vizând tronsoane din Ștefănești, Tunari, Dascălu și Gagu. Intervențiile au continuat în zilele următoare pe trasee din Moara Vlăsiei, Grădiștea Sitaru, Gruiu și Lipia. Totodată, echipele au acționat și în zona Buftea – Tamași. Operațiunile s-au desfășurat etapizat pentru acoperirea completă a județului.

În perioada 15 – 23 mai, lucrările s-au extins pe drumurile din Sitaru, Izvorani, Ciolpani, Ștefănești, Afumați și Petrăchioaia. Tronsoanele vizate au inclus atât rute intens circulate, cât și zone mai izolate. În paralel, s-au executat lucrări și în localități precum Găneasa, Cozieni sau Măineasca. Intervențiile au vizat peste zece trasee diferite într-un interval de numai câteva zile.

Lunile iunie și iulie au adus noi etape de cosire pe drumuri din Dărăști, Măgurele, Copăceni, Vidra și Glina. Echipele au revenit periodic în zonele deja curățate, pentru menținerea rezultatelor. Ultimele lucrări consemnate au fost la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie, în special în Izvorani și Berceni – Vidra. Programul a inclus atât verificări, cât și acțiuni repetate pe aceleași tronsoane.

Pe lângă cosire, Consiliul Județean Ilfov a desfășurat și acțiuni de erbicidare a ambroziei. Intervențiile au început în iunie 2025, vizând zone intens afectate. Echipele au folosit substanțe specifice pe mai multe tronsoane de drumuri județene. Aceste măsuri completează lucrările mecanice, asigurând o protecție mai eficientă.

La 5 iunie, erbicidarea s-a realizat pe drumuri din Afumați, Ștefănești, Dascălu, Gagu, Petrăchioaia și Vânători. Au fost incluse și segmente din Măineasca și Creața, unde planta invazivă fusese identificată în cantități mari. În total, au fost acoperite peste zece rute într-o singură zi. Autoritățile au menționat că lucrările au fost prioritare în zonele cu trafic ridicat.

Ziua următoare, 6 iunie, s-a intervenit pe drumuri din Lipia, Siliștea Snagovului, Gruiu și Ciolpani. Lista a inclus și trasee din zona Sitaru și din satul Florești. Acțiunile au avut rolul de a stopa dezvoltarea plantei înainte de perioada de înflorire. În paralel, echipele au continuat verificările în teren pentru depistarea noilor focare.

La finalul lunii iunie, erbicidarea a fost extinsă pe drumurile dintre Măgurele și Bragadiru, dar și pe traseele care leagă Dărăști de 1 Decembrie. Alte zone vizate au fost Copăceni – Vidra și Crețești – Copăceni. În aceeași perioadă, s-au realizat lucrări și pe drumul județean Săbăreni – Buftea. Astfel, campania a acoperit uniform teritoriul județului.

Autoritățile au subliniat că lupta împotriva ambroziei nu poate fi dusă doar prin intervențiile pe drumurile publice. Legea obligă și proprietarii de terenuri să ia măsuri împotriva plantei invazive. Potrivit legislației, lucrările trebuie efectuate periodic, până cel târziu la 30 iunie. Sunt prevăzute metode precum cosirea, smulgerea și erbicidarea.

„Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia…”, se arată în Legea nr. 62/2018. Normele legale cer aplicarea acestor măsuri până la finalul perioadei de vegetație.

Beneficiarii lucrărilor de construcții au și ei responsabilitatea de a preveni răspândirea plantei. Legea stabilește obligații clare și pentru administratorii ariilor naturale protejate. Aici, lucrările de întreținere trebuie să fie conforme cu planul de management al zonei. În caz de neglijență, sancțiunile aplicabile pot fi severe.

Autoritățile de control sunt reprezentate de comisii mixte formate la nivelul fiecărui județ. Acestea includ specialiști din direcțiile de agricultură, sănătate publică și Garda Națională de Mediu. Comisiile verifică terenurile și aplică sancțiunile prevăzute de lege. Controlul vizează atât suprafețele private, cât și domeniul public.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 62/2018 este considerată contravenție. Persoanele fizice pot primi amenzi între 750 și 5.000 de lei. Pentru persoanele juridice, sancțiunile ajung între 5.000 și 20.000 de lei. În cazul ignorării avertismentului emis de autorități, cuantumul amenzilor crește semnificativ.

În ședința de Guvern din 6 iunie 2024 au fost aprobate modificări la normele metodologice. Acestea stabilesc obligația distrugerii ambroziei pe tot parcursul anului. Motivația este dată de faptul că planta are perioade de înflorire diferite, în funcție de condițiile climatice. Totodată, actul normativ prevede că autoritățile locale trebuie să identifice anual terenurile infestate.

Noile reglementări permit proprietarilor să solicite intervenția autorităților locale contra cost, dacă nu pot acționa singuri. În același timp, primăriile pot interveni direct acolo unde proprietarii refuză să ia măsuri. În aceste situații, pe lângă lucrările executate, se aplică și sancțiuni contravenționale.

Măsurile au ca scop reducerea suprafețelor afectate de ambrozie și scăderea cantității de polen eliberată în atmosferă. Autoritățile transmit că este o chestiune de sănătate publică. Ambrozia provoacă reacții alergice severe și este una dintre principalele cauze ale febrei de fân. Campaniile de conștientizare rămân esențiale pentru implicarea comunităților.