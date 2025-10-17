Prelungitoarele sunt o soluție comodă atunci când avem prea puține prize în locuință, însă specialiștii avertizează că, folosite greșit, pot deveni adevărate bombe cu ceas. Multe persoane nu realizează că anumite aparate nu ar trebui, sub nicio formă, conectate la un prelungitor, deoarece pot provoca defecțiuni grave, scurtcircuite sau chiar incendii.

Electricianul Bobby Lynn, care a întâlnit de-a lungul carierei sale numeroase cazuri de utilizare necorespunzătoare, trage un semnal de alarmă:

„Prelungitoarele nu sunt concepute pentru consumatori mari sau pentru aparate care necesită alimentare constantă și stabilă. În astfel de cazuri, pot deveni un real pericol.”

Frigiderele și congelatoarele funcționează continuu și au nevoie de o sursă de energie sigură și stabilă. Dacă sunt alimentate printr-un prelungitor, pot apărea fluctuații de tensiune care duc la defectarea compresorului, declanșarea siguranțelor sau chiar oprirea bruscă a aparatului. Experții recomandă ca frigiderul și congelatorul să fie conectate direct la o priză de perete dedicată.

Cuptorul cu microunde, un alt pericol ascuns. Deși pare inofensiv, un cuptor cu microunde poate consuma până la 15 amperi — mai mult decât poate duce un prelungitor obișnuit. Acest lucru poate duce la supraîncălzirea cablurilor, deteriorarea izolației și chiar izbucnirea unui incendiu. Dacă bucătăria are prea puține prize, soluția corectă este montarea unora noi, nu folosirea unui prelungitor.

Prăjitorul de pâine, cafetiera sau blenderul pot părea nevinovate, dar în momentul utilizării pot genera o sarcină electrică ridicată.

În cazul unui prelungitor de calitate slabă, cablurile se pot topi, iar aparatul se poate defecta.

Aceste dispozitive au un consum uriaș de energie și pot suprasolicita rapid un prelungitor. În multe cazuri, firele se pot încinge periculos, iar materialul izolant se poate topi. Există numeroase situații în care astfel de greșeli au dus la incendii domestice.

Uscătoarele de păr și aparatele de styling sunt și ele periculoase atunci când sunt conectate la prelungitor, mai ales în mediul umed al băii. Umiditatea poate agrava riscul de electrocutare sau de scurtcircuit.

Dispozitivele electronice performante au nevoie de o alimentare stabilă. Prelungitoarele simple nu oferă protecție la fluctuațiile de tensiune, de aceea specialiștii recomandă utilizarea unui dispozitiv de protecție la supratensiune, care poate salva componentele scumpe de la ardere.

Poate părea o soluție rapidă, dar în realitate este una dintre cele mai periculoase practici. Conectarea mai multor prelungitoare în lanț depășește capacitatea instalației electrice, provocând încălzirea firelor și crescând semnificativ riscul de incendiu.

Pe scurt, prelungitoarele sunt utile, dar trebuie folosite cu prudență. Înainte de a conecta un aparat puternic, întreabă-te dacă priza ta este pregătită pentru acel consum. Uneori, o simplă greșeală poate transforma confortul de acasă într-un pericol real.