Dar, pentru anumite aparate, folosirea acestor prelungitoare, în locul unei prize, reprezintă un risc serios de siguranță.

Aparatele de aer condiționat și alte aparate de mare putere nu trebuie niciodată conectate la prelungitoare, prize de alimentare sau dispozitive de protecție la supratensiune.

Poate părea o soluție rapidă, inofensivă atunci când prizele sunt limitate, dar pot supraîncărca cablul, existând un pericol de incendiu.

Paul Martinez, proprietarul Electrified NYC din Brooklyn, spune clar: „Fără prelungitoare!”, spune el, referindu-se în mod special la aparatele care funcționează constant sau se bazează pe un element de încălzire, scrie CET.

A face diferența dintre ceea ce este sigur conectat la un prelungitor și ceea ce nu este, vă poate ajuta să vă protejați casa și să aveți siguranță în familie.

Șapte aparate cu risc ridicat, pe care nu ar trebui să le conectați niciodată la un prelungitor.

Friteuzele cu aer sunt ideale pentru a găti rapid și a încălzi alimente, dar nu este o idee bună să le atașați la un prelungitor.

Deși variază în putere în funcție de dimensiune, friteuzele mari cu aer pot consuma până la 2.000 de wați, crescând pericolul de incendiu dacă sunt atașate la un prelungitor. Dacă nu aveți spațiu pe blatul din bucătărie, cel mai bine este să scoateți friteuza și să o conectați la o priză de perete.

Și acesta trebuie conectat pe propriul circuit dedicat datorită puterii mari. Nu folosiți prelungitorul pentru a băga în priză cuptorul cu microunde!

Deși frigiderele folosesc mai puțină putere decât alte aparate de bucătărie, nu sunt recomandate pentru utilizarea cablului prelungitor. Chiar dacă prelungitorul nu provoacă un incendiu atunci când este conectat un frigider, există posibilitatea ca acesta să provoace o defecțiune a frigiderului.

Deși prăjitoarele sunt mai mici, consumă multă energie și reprezintă un risc de incendiu dacă sunt conectate la un prelungitor. Cuptoarele sau prăjitoarele de pâine au nevoie de și mai multă putere pentru a funcționa, de obicei o putere cuprinsă între 1.200 și 1.400 de wați.

Conectarea prelungitoarelor la alte prelungitoare este, de asemenea, interzisă în lumea electricienilor. Acest lucru, se numește „înlănțuire în lanț” și poate duce la supraîncălzirea circuitului, implicit la supraîncălzirea cablurilor.

Acestea sunt o cauză majoră a incendiilor. Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum a estimat că între 2017 și 2019, încălzitoarele portabile au fost implicate anual în 1.700 de incendii, soldate cu victime.

„Să presupunem că ați conectat un prelungitor la o aerotermă. Ștecherul se topește și așa poate izbucni un incendiu. De aceea nu puteți folosi prelungitoare și/sau prelungitoare pentru niciun aparat de încălzire”, explică el.

Aceste aparate folosesc prea multă putere pentru un prelungitor sau o bandă de alimentare, așa că trebuie să fie atașate și la o priză de perete.

„Oamenii cumpără doar aparate de aer condiționat de 5.000 BTU. Aceste aparate ar trebui să pornească și să se oprească, astfel încât să nu consume atât de multă energie. Deci, dacă le subdimensionezi, compresorul va funcționa de 10 ori mai greu”, afirmă Martinez.

Acest lucru poate duce la o factură la electricitate mai mare. Iar dacă această unitate de curent alternativ este conectată la un prelungitor, există risc de incendiu.