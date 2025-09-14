Prețul aurului a înregistrat o creștere constantă în ultimele luni, apropiindu-se de recorduri istorice. Cotația metalului prețios a crescut cu aproximativ 40% de la începutul anului, depășind pragul de 3.647 de dolari pe uncie. Această tendință indică o schimbare semnificativă în comportamentul investitorilor, care caută instrumente de protecție împotriva riscurilor economice.

Creșterea prețului nu este un fenomen izolant, ci reflectă reacția globală la incertitudini macroeconomice și geopolitice. Piețele financiare monitorizează cu atenție aceste evoluții, deoarece ele pot influența politica monetară și strategiile de investiții pe termen mediu și lung.

Investitorii privați și instituționali consideră aurul un refugiu sigur în perioadele de volatilitate. Cererea ridicată a contribuit direct la majorarea cotațiilor, consolidând poziția metalului galben ca activ stabil.

Achizițiile masive realizate de băncile centrale au un impact direct asupra prețului aurului. China se află în fruntea acestei mișcări, reducând deținerile de titluri de trezorerie americane și majorând rezervele de aur. Conform datelor oficiale, rezervele Chinei au ajuns la 74,02 milioane de uncii troy la sfârșitul lunii august, un nivel record.

De asemenea, Banca Centrală Europeană a raportat modificări notabile în structura rezervelor globale. Ponderea titlurilor de stat a scăzut la 23%, în timp ce aurul a ajuns să reprezinte 27% din total. Aceste schimbări indică o strategie de protecție împotriva riscurilor și o diversificare a portofoliilor instituționale.

Mutarea capitalului către aur nu se limitează doar la China și Europa. Alte economii emergente adoptă strategii similare, consolidând cererea globală și susținând prețul pe termen lung. Această tendință subliniază rolul aurului ca instrument de stabilitate în fața turbulențelor economice.

Datele recente privind piața muncii din Statele Unite au intensificat așteptările investitorilor privind o posibilă reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Majoritatea participanților la piață estimează o reducere de 25 de puncte de bază, unii anticipând chiar 50 de puncte.

„Dacă Fed va reduce rata dobânzii și orientările viitoare vor indica reduceri chiar mai mari decât se aștepta, această mișcare ar slăbi probabil dolarul american, care, din punct de vedere istoric, tinde să se miște în direcția opusă aurului. Drept urmare, investitorii ar putea apela din ce în ce mai mult la metalul galben”, arată o analiză publicată de investing.com.

Această corelație între dolar și aur este urmărită atent de investitori, deoarece modificările valorii monedei americane pot determina mișcări rapide ale prețului aurului pe piețele internaționale.

Evenimentele internaționale contribuie, de asemenea, la majorarea interesului pentru aur. Conflictele din Orientul Mijlociu și Europa de Est, instabilitatea politică din Franța și riscurile de escaladare militară în America de Sud sporesc incertitudinea.

Investitorii tind să mute capitalul în active considerate sigure, iar aurul rămâne una dintre cele mai căutate opțiuni. Această reacție este vizibilă mai ales în perioadele de volatilitate geopolitică, când piețele financiare sunt sensibile la știri și evenimente neașteptate.

Cererea sporită determină o apreciere constantă a prețului, consolidând rolul aurului ca instrument de protecție împotriva riscurilor externe și a turbulențelor economice.

Analiștii financiari estimează că prețul aurului ar putea continua să urce în următoarele luni. Goldman Sachs prognozează că aurul ar putea atinge aproape 5.000 de dolari pe uncie dacă o parte din titlurile de stat ar fi convertite în metal prețios.

ANZ a revizuit prognoza pentru sfârșitul anului, majorând-o de la 3.600 de dolari la 3.800 de dolari pe uncie, anticipând că prețul ar putea ajunge la aproape 4.000 de dolari până în iunie 2026.

„Provocările macroeconomice și tensiunile generate de tarife și sancțiuni încurajează investitorii să se protejeze împotriva riscurilor alocând mai multe fonduri aurului”, explică analiștii ANZ.

Evoluția viitoare va depinde de mai mulți factori, inclusiv datele privind inflația din SUA și raportul privind locurile de muncă. O inflație mai mare decât cea estimată ar putea provoca o scădere temporară a prețului, în timp ce cifrele mai slabe ar putea impulsiona aurul către niveluri mai ridicate.

Pe termen lung, cererea băncilor centrale și politica monetară a Fed rămân determinante pentru stabilitatea și trendul prețului aurului.

Investitorii urmăresc cu atenție raportările economice și deciziile politice, deoarece acestea pot influența semnificativ cotațiile. Modificările inflației și ale dobânzii influențează raportul dintre aur și dolar, afectând strategiile de alocare a capitalului.

Băncile centrale continuă să joace un rol crucial în menținerea cererii pentru aur. Creșterea rezervei de aur în detrimentul titlurilor de stat sugerează o preferință pentru stabilitate pe termen lung.

Astfel, aurul rămâne un indicator al percepției globale privind riscurile economice și geopolitice, iar evoluția sa este atent monitorizată de investitori și instituții financiare la nivel mondial.