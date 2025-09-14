Mircea Coșea a declarat duminică, la Antena 3, că actualele măsuri guvernamentale ar fi putut fi evitate sau gestionate fără a afecta veniturile populației. Analistul susține că eliminarea plafonării adaosului la prețuri va duce la creșterea inflației.

„Fondul Monetar Internațional este un contabil – e adevărat, un contabil de excepție, bine pregătit. El se referă la cifre, compară cifre, nu se referă la ceea ce există în spatele acestor cifre. Nu e vorba aici de un bilanț la un magazin de la colțul străzii, e vorba de bilanțul unei țări. În spatele fiecărei cifre se află starea națiunii, adică ceea ce se întâmplă cu poporul român. Ori, dacă acest pachet este bun, e bun pentru reducerea deficitului. Dar cu ce preț au fost măsurile luate eficiente? N-au fost eficiente, pentru că inflația a crescut în permanență, deficitul s-a redus foarte puțin, iar creșterea economică este cât se poate de redusă”, a explicat Coșea.

El a subliniat că există alternative care ar fi putut reduce presiunea asupra bugetului fără să afecteze direct veniturile populației.

„Deci, hai să discutăm pe rând. Criza bugetară se putea rezolva fără să atingă veniturile populației și anume printr-o ușurare a fiscalității asupra mediului de afaceri, acolo unde se creează valoare și care aduce bani la buget. În al doilea rând, printr-o creștere importantă a programului de investiții și în al treilea rând, prin accesarea fondurilor străine, fie comunitare, fie de la alte surse. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat în România. Măsurile au fost total diferite – nu s-a întâmplat ce se întâmplă în Germania, ce se întâmplă în Polonia, în Italia. Lucrurile merg total diferit. La noi, guvernul Bolojan a introdus niște lucruri care au transformat criza bugetară în criză economică”, a adăugat el.

Potrivit lui Coșea, România se confruntă deja cu semne clare de criză economică, iar o eventuală eliminare a plafonării la alimente ar accelera majorarea prețurilor.

Mircea Coșea a explicat că România se află într-o criză economică, vizibilă prin scăderea consumului și printr-o inflație ridicată, care continuă să crească. El a precizat că, în opinia sa, guvernul urmărește creșterea inflației, folosind-o pentru a suplimenta veniturile la buget, fără a implementa reforme, dar cu efecte negative asupra nivelului de trai al populației.

Analistul a subliniat că plafonarea adaosului nu a fost o măsură eficientă și a generat efecte adverse, inclusiv majorarea prețurilor la alte produse, dispariția anumitor sortimente și reducerea cantității altora. În contextul scăderii consumului și al deteriorării vizibile a puterii de cumpărare a populației, inclusiv a clasei mijlocii, Coșea a avertizat că eliminarea plafonării ar conduce la o creștere suplimentară a inflației și, implicit, a prețurilor.

„Noi suntem într-o criză economică, care se vede foarte clar prin căderea consumului, printr-o inflație aberantă, care crește permanent. Și până la urmă concluzia este că guvernul vrea să crească inflația, trăiește prin inflație, pentru că inflația aduce bani la buget, fără niciun efort reformator, dar distruge calitatea vieții și nivelul de trai al populației. Plafonarea adaosului n-a fost o măsură bine gândită. Știți foarte bine că a avut efecte negative: au crescut prețurile în altă parte, la alte produse; au dispărut anumite sortimente; altele s-au redus cantitativ. În momentul de față, însă, fiind într-o scădere atât de bruscă a consumului, într-o situație de sărăcire vizibilă a populației – nu numai a celei defavorizate, ci și a clasei mijlocii – dacă s-ar elimina această plafonare a adaosului, inflația ar crește și mai mult. Asta e clar. Deci prețurile vor crește și mai mult. Asta vrea Guvernul. Vrea să crească prețurile și mai mult. Toată explicația asta cu piața liberă, cu concurența, e bună într-o economie normală. Noi nu suntem într-o economie normală. Suntem o economie în care măsurile sunt luate pe spatele populației și al mediului de afaceri”, a subliniat analistul.

Coșea avertizează că România nu a atins încă nivelul maxim al inflației și că evoluția prețului energiei va fi decisivă pentru stabilitatea economică.

Mircea Coșea a afirmat că România nu a atins încă vârful inflației și că aceasta va continua să crească, în special dacă plafonarea adaosului va fi eliminată. El a precizat că prețul energiei reprezintă un factor critic, fiind la un nivel dificil de suportat, iar economia riscă să intre într-un colaps.

Coșea a avertizat că numeroase firme ar putea da faliment, ceea ce ar conduce la creșterea șomajului. În aceste condiții, el consideră că inflația pare a fi dorită, deoarece reduce deficitul bugetar, însă afectează grav populația.