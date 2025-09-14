Marius Budăi atrage atenția asupra riscurilor economice pe care le-ar genera renunțarea la plafonarea adaosului comercial la produsele de bază. El subliniază că o astfel de măsură ar duce inevitabil la creșterea prețurilor și la diminuarea puterii de cumpărare pentru populația cu venituri reduse și medii.

„Am avut discuții în Coaliție la pachetul 1 de măsuri, când am spus că majorările de TVA care s-au întâmplat nu vor face altceva decât să creeze inflație, să erodeze puterea de cumpărare a cetățenilor cu venituri mici și mijlocii”, a precizat fostul ministru al Muncii.

Potrivit acestuia, renunțarea la plafonare ar adăuga între două și trei puncte procentuale la inflația actuală, care se situează în jurul valorii de 9%.

„La inflație se vor adaugă clar 2-3 puncte procentual. Este posibil să se ajungă la 13% (inflație – n.r.). Dacă nu mai creștem taxe, majorăm TVA, renunțăm la plafonarea din energie. Vedem, suntem la 9, inflația, mai adăugăm 2-3 puncte procentuale la plafonarea la alimente, cam asta e, din păcate”, a explicat Budăi.

Fostul ministru a insistat că PSD consideră o greșeală renunțarea la această măsură, mai ales că produsele afectate fac parte din coșul de consum zilnic.

„Vedeți că, dacă am adăugat 2-3 puncte procentuale, ceea ce se întâmplă aici se întâmplă pe alimentele de bază. Nu va pot spune în cifre acum, dar inflația va crește cu 2-3 %, alimente care fac parte din coșul de bază. Noi, PSD, credem că este o greșeală foarte mare”, a adăugat el pentru Realitatea PLUS.

Pe de altă parte, ministrul Economiei, Radu Miruță, a afirmat că subiectul plafonării trebuie analizat în cadrul coaliției de guvernare, iar hotărârea finală va depinde de o evaluare bugetară.

„Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliţie, care până acum nu a fost, din informaţiile mele. Vă spun un singur lucru, care este sfânt, şi care ţine această coaliţie. Deciziile, prin protocol, sunt luate doar cu unanimitate. Dacă USR nu vrea, dacă PSD s-ar opune în coaliţie, şi nu la televizor, nicio decizie luată până acum nu ar fi putut să fie luată”, a declarat ministrul la Digi24.

El a amintit că, la formarea coaliției, partidele au discutat despre mecanismele de plafonare, atât pentru energie, cât și pentru alimente. Conform lui Miruță, s-a stabilit atunci că, la expirarea măsurilor, Guvernul trebuie să realizeze o analiză a situației financiare.

„Şi la fiecare s-a discutat, şi decizia rămasă a fost că la momentul în care expiră se face o analiză să vedem care este situaţia cu banii din buget. Pentru că nişte măsuri pe care noi le-am luat acum două luni de zile au început încet-încet să producă efecte. Ele vor merge la viteze de croazieră undeva în a doua parte a anului viitor. Să modifici fiscalitatea acum, iar banii încep să se adune în buget e o inerţie, durează până când taxele suplimentare încep să se întoarcă la bugetul de stat”, a explicat oficialul.

Ministrul a mai arătat că Ministerul de Finanțe va trebui să prezinte date clare înainte de luarea unei decizii.

„După ce vedem aceste cifre, Guvernul poate să decidă dacă mai poate susţine sau nu mai poate susţine. E o chestie extraordinar de limpede pe care unii şi alţii încearcă să o speculeze politic. Mă refer la partidele politice, nu la restul oamenilor care privesc”, a precizat Miruță.

Întrebat dacă au existat recent discuții pe această temă, el a declarat că, din câte știe, în ultima perioadă nu au fost dezbateri în coaliție legate de prețurile alimentelor de bază.

„În ultima săptămână, nu am participat la discuţiile din coaliţie. (…) În mod normal, această măsură este luată. Dacă această plafonare se va prelungi sau va fi eliminată, va trebui să fie o decizie în coaliţie, care până acum nu a fost, din informaţiile mele”, a mai spus ministrul Economiei.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că solicită urgent partenerilor de guvernare să ofere clarificări legate de zvonurile privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Acesta a menționat că măsura ar putea fi ridicată începând cu 1 octombrie, dar că discuții oficiale în coaliție nu au avut loc.

Grindeanu a subliniat că PSD nu poate accepta o asemenea decizie fără o analiză serioasă și că orice modificare de acest tip trebuie discutată în interiorul coaliției.

Liderul social-democrat a precizat că ridicarea plafonării, în lipsa unui acord politic, ar putea avea efecte directe asupra populației, în special asupra familiilor cu venituri reduse, care resimt cel mai mult scumpirile la alimentele de bază.