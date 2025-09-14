În lipsa unui motiv clar pentru crimă, autoritățile și publicul încearcă să adune informații despre Tyler Robinson și trecutul său. Tânărul este în al treilea an al unui program de ucenicie în domeniul electronic la Dixie Technical College, în același stat. Deși ambii părinți sunt înregistrați ca republicani, orientarea politică personală a lui Robinson rămâne neclară.

Fotografiile, acum eliminate de pe rețelele sociale, îl arătau pe Robinson alături de membrii familiei sale, pozând cu arme.

Într-un interviu acordat Wall Street Journal şi publicat sâmbătă, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat: „Este foarte clar pentru noi şi pentru anchetatori că aceasta era o persoană profund îndoctrinată cu ideologia de stânga”.

Cox a prezentat concluziile anchetei aflate în desfășurare privind Tyler Robinson și posibilele sale motive, fără a oferi detalii suplimentare despre modul în care anchetatorii au ajuns la aceste concluzii.

FBI a refuzat să comenteze informațiile publicate sâmbătă de Fox News și The New York Post, două instituții de presă conservatoare, care au relatat, citând surse din cadrul forțelor de ordine, că Robinson locuia cu un partener trans, membru al unei comunități împotriva căreia Charlie Kirk se mobilizase, și că tânărul cooperează cu anchetatorii.

Indiferent de circumstanțe, declarațiile guvernatorului Cox au fost făcute publice la o zi după ce acesta a susținut un discurs în urma arestării lui Robinson, în care a recunoscut, cu sinceritate, că suspectul este cetățean al statului Utah.

„Se întâmplă lucruri rele şi, timp de 33 de ore, m-am rugat ca, dacă asta trebuia să se întâmple aici, să nu fie unul dintre noi”, a spus Cox. „M-am rugat ca cineva să fi venit cu maşina din alt stat, cineva să fi venit din altă ţară. Din păcate, rugăciunea mea nu a fost ascultată aşa cum speram”, a mărturisit guvernatorul.

El a continuat explicând că ar fi fost „mai uşor”, dacă suspectul nu ar fi fost din comunitate.

„Doar pentru că eu credeam că ne-ar fi fost mai uşor să spunem: «Hei, noi nu facem asta aici». Într-adevăr, Utah este un loc special, suntem lideri naţionali în donaţii caritabile, suntem lideri naţionali în servicii în fiecare an”, a continuat Cox, cu lacrimi în ochi. „Dar s-a întâmplat aici şi a fost unul dintre noi”, a spus el cu amărăciune.

După ce identitatea lui Robinson a fost făcută publică, unii conservatori și-au redus criticile la adresa suspectului ca individ, dar continuă să își exprime furia împotriva liberalilor ca grup.

Reprezentanta republicană Nancy Mace din Carolina de Sud a scris miercuri pe Twitter, după uciderea lui Kirk: „Este timpul să reintroducem pedeapsa cu moartea”. Vineri, Mace a spus că Kirk „ar vrea să ne rugăm pentru un individ atât de rău şi pierdut ca Tyler Robinson, ca să-L găsească pe Iisus Hristos”. „Vom încerca să facem acelaşi lucru”, a scris ea. Ulterior, ea a insistat asupra pedepsei cu moartea, spunând: „Unele crime sunt atât de rele, încât singura pedeapsă justă este pedeapsa cu moartea”. Dar, referindu-se la modul în care tatăl suspectului ar fi avut un rol în predarea acestuia către autorităţi, ea a mai spus: „Îi trimitem rugăciuni şi respectul nostru tatălui lui Tyler Robinson pentru că a făcut ceea ce trebuia”.

Discursul guvernatorului Cox a fost apreciat în mare parte pentru că a evidențiat nevoia de unitate într-un moment de divizare, oferind un contrast evident cu poziția lui Donald Trump, care îl considera pe Kirk un aliat apropiat.

Vineri, preşedintele a apărut la Fox & Friends şi a fost întrebat de gazda Ainsley Earhardt: „Cum putem repara această ţară? Cum ne putem regăsi împreună?”

„Radicalii de dreapta sunt radicali pentru că nu vor să mai vadă crime”, a spus Trump. „Radicalii de stânga sunt problema – şi sunt răi, oribili şi abili în politică. Vor bărbaţi în sporturile feminine, vor persoane transgender, vor frontiere deschise. Cel mai rău lucru care s-a întâmplat acestei ţări”, a comentat el.

Conservatorii s-au concentrat pe informații — ulterior retrase — conform cărora cartușele găsite lângă arma presupus folosită în uciderea lui Kirk purtau înscrisuri ce făceau referire la „ideologia trans”.

„Spre surprinderea nimănui”, a comentat jurnalista Megyn Kelly în emisiunea sa online, la scurt timp după uciderea lui Kirk, „ există un grup anume care ucide americani în numele ideologiei, şi anume activiştii sau persoanele transgender, sau cei care se declară astfel”, a afirmat ea. Odată ce identitatea lui Robinson a fost dezvăluită, Kelly a speculat că Robinson trebuie să fi devenit radicalizat după ce a mers la facultate. „Acest copil a devenit radicalizat şi, evident, a avut o cădere psihică… Mă tulbură faptul că pare să provină dintr-o familie iubitoare şi intactă”, a spus Kelly. „Dacă te uiţi la profilul familiei pe reţelele sociale, pare o familie fericită. Par o mamă iubitoare şi un tată iubitor. Avea doi fraţi mai mici, există multe fotografii de familie cu ei în vacanţă şi cu cine în familie”, a detaliat Kelly. Ea a remarcat că, deşi autorităţile vor solicita pedeapsa cu moartea, în ultimă instanţă, „radicalizarea” tinerilor care merg la facultate se bazează pe „probleme de sănătate mintală”.

Naționalistul radical Nick Fuentes a încercat să pună capăt speculațiilor conform cărora Tyler Robinson ar fi fost un „Groyper” — termen folosit pentru adepții săi — după ce informațiile despre inscripțiile de pe cartușele armei presupusului ucigaș au alimentat teorii care legau cazul de ideologia promovată de Fuentes. „Groyper”-ii îl criticau de mult timp pe Kirk și provocau vorbitorii de la evenimentele sale, considerându-i prea moderați din punct de vedere politic.

Fuentes a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că el și adepții săi „sunt în prezent învinuiți pentru uciderea lui Charlie Kirk”, însă într-un videoclip transmis în direct a spus: „Mă rog la Dumnezeu să nu mai fie violență”. El a adăugat un avertisment clar către adepții săi: „Dacă luați armele, vă reneg. Vă reneg în cei mai puternici termeni posibili.”

Organizația Turning Point USA, cofondată de Charlie Kirk, a anunțat pe rețelele de socializare că invită publicul să celebreze „viața sa remarcabilă și moștenirea sa durabilă”.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal miercuri, în timpul unui eveniment în aer liber din Utah. Suspectul, Tyler Robinson, a fost arestat joi seara, după ce s-a predat poliției.

Președintele Donald Trump este așteptat să participe la slujba de comemorare, alături de vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Înainte de a pleca spre Israel sâmbătă, Rubio a declarat că va reveni la timp pentru ceremonie și l-a descris pe Kirk ca pe un „tânăr extraordinar”.