Republica Moldova se pregătește pentru un scrutin parlamentar tensionat, care va avea loc pe 28 septembrie. Potrivit fostului președinte Traian Băsescu, lupta dintre formațiunile pro-europene și cele pro-ruse este una echilibrată, ceea ce face ca fiecare vot să fie decisiv.

„Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”, a scris Băsescu într-o postare publică, subliniind miza directă a acestor alegeri pentru stabilitatea regională.

În opinia sa, o eventuală victorie a partidelor apropiate Moscovei ar transforma Parlamentul și Guvernul de la Chișinău într-un instrument al Kremlinului.

Această schimbare ar însemna, implicit, aducerea influenței ruse la frontiera estică a României. Băsescu a accentuat faptul că rezultatul este greu de anticipat și că se poate repeta scenariul de la alegerile prezidențiale, când diaspora a avut un rol determinant.

Pe lângă disputele interne, scrutinul din Republica Moldova are un impact strategic pentru România și Uniunea Europeană. Direcția pe care o va alege Chișinăul va conta atât pentru procesul de integrare europeană, cât și pentru echilibrul geopolitic din regiune. În acest context, avertismentul lansat de fostul președinte român capătă greutate și relevanță directă.

Un element central în analiza lui Traian Băsescu este participarea diasporei moldovenești. Fostul președinte a precizat că peste un milion de cetățeni ai Republicii Moldova, mulți dintre ei și cu cetățenie română, trăiesc și muncesc în statele Uniunii Europene.

„Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora. Peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română. Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora”, a mai transmis Băsescu.

Conform acestuia, mobilizarea comunităților din afara țării va fi decisivă pentru menținerea cursului pro-european al Chișinăului. Dacă acești alegători se vor prezenta la urne, ei pot înclina balanța în favoarea forțelor care susțin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Astfel, diaspora este privită nu doar ca un actor electoral, ci ca un garant al securității regionale.

În lipsa implicării acestora, există riscul ca forțele pro-ruse să obțină majoritatea necesară pentru a influența politicile interne și externe ale țării.

„O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei. Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României” a mai spus Traian Băsescu, a declarat fostul președinte.

Prin urmare, alegerile nu sunt văzute doar ca o confruntare politică internă, ci ca un test pentru direcția strategică a întregii regiuni. Diaspora, prin votul său, poate decide dacă Republica Moldova rămâne pe traseul european sau dacă se întoarce în sfera de influență a Moscovei.

Pe lângă avertismentele lansate la București, și la nivel european se discută despre pericolele care planează asupra scrutinului din Republica Moldova. Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care condamnă acțiunile Federației Ruse menite să influențeze rezultatul alegerilor. Documentul, votat pe 10 septembrie, subliniază că Moscova recurge la metode hibride și campanii de dezinformare pentru a destabiliza țara.

Potrivit rezoluției, aceste acțiuni reprezintă o încercare clară de a împiedica Republica Moldova să continue procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Europarlamentarii au atras atenția că intensificarea ingerințelor ruse vine într-un moment critic, când societatea moldovenească se pregătește să își decidă viitorul.

Instituția europeană și-a reafirmat sprijinul pentru guvernul de la Chișinău, cerând în același timp măsuri ferme pentru contracararea campaniilor de dezinformare. Rezoluția reprezintă un semnal de susținere politică și un avertisment la adresa Moscovei.