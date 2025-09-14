Aceste alimente pot provoca toxiinfecții dacă sunt ținute la frigider. În aprilie 2025, Wagner Reese a analizat volumul căutărilor Google și creșterea tendinței TikTok pentru expresii precum „alimentul care te poate îmbolnăvi” și „cât timp este sigură mâncarea la frigider”.

Folosind atât căutările totale, cât și cât de repede crește îngrijorarea, firma a calculat un scor pentru a atribui fiecărui aliment un nivel de îngrijorare: ridicat, mediu sau ușor.

Conform metodologiei lui Wagner Reese, acestea sunt alimentele care ridică cele mai multe semnale roșii în ceea ce privește preocupările privind siguranța alimentară, scrie CNET.

Într-o postare despre siguranța sucurilor, Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente raportează că sucul nepasteurizat care nu a fost tratat pentru a ucide bacteriile dăunătoare ar putea fi contaminat și poate provoca boli de origine alimentară.

Cidrul de mere proaspăt pasteurizat durează două până la trei zile la temperatura camerei, dar dacă este păstrat la frigider, poate fi bun două până la trei săptămâni.

Dacă este refrigerat de la data achiziției, puiul de rotisor trebuie consumat în trei până la patru zile.

În ceea ce privește puiul crud sau insuficient gătit, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA spune că poate provoca boli de origine alimentară.

Resturile de orez fiert pot provoca boli de origine alimentară sau „sindromul orezului prăjit”. Pentru a preveni acest lucru, orezul fiert trebuie consumat în patru până la șase zile.

Laptele crud sau nepasteurizat poate provoca boli de origine alimentară, deoarece pasteurizarea ucide germenii care cauzează această boală.

Pentru laptele pasteurizat, urmați data limită de utilizare de pe ambalaj.

Șunca feliată trebuie consumată în două săptămâni, dacă este refrigerată și în trei până la cinci zile dacă este refrigerată după deschidere. Același lucru este valabil și pentru curcanul feliat.

După ce au fost refrigerate, ouăle fierte trebuie consumate în decurs de o săptămână. American Egg Board observă că ouăle fierte se pot strica mai repede decât ouăle crude.

Dacă sunt refrigerate, pastele fierte ar trebui consumate în decurs de trei până la cinci zile. Pot provoca boli alimentare dacă nu sunt depozitate corespunzător.

Cartofii copți înfășurați în folie pot provoca botulism și au fost legați de focare de boli de origine alimentară, așa că este esențial să îndepărtați folia înainte de a se refrigera.

Dacă este refrigerată de la data achiziției, crema de brânză trebuie consumată în două săptămâni. Brânza moale, precum feta, trebuie consumată în decurs de una până la două săptămâni.

Brânzeturile moi sunt mai susceptibile de a fi contaminate cu listeria decât brânzeturile tari datorită conținutului ridicat de umiditate.

În fiecare an, înghețata de casă provoacă mai multe focare de infecție cu salmonella, care afectează sute de oameni, din cauza ouălor crude sau insuficient fierte. Pentru a combate acest lucru, FDA recomandă înlocuirea ouălor crude din rețetă cu produse din ouă pasteurizate, înlocuitori de ouă sau ouă pasteurizate cu coajă.

Chiar și atunci când utilizați produse pasteurizate, este recomandat să începeți cu o bază gătită. Pentru toate celelalte ingrediente lactate folosite în înghețata de casă, asigurați-vă că sunt pasteurizate.

Humusul comercial pasteurizat este bun până la trei luni dacă este refrigerat. Odată deschis și lăsat la frigider, este bun timp de șapte zile. Un hummus făcut în casă care este nepasteurizat și nu conține conservanți, este bun șapte zile la frigider.

Colegiul de Științe Alimentare, Agricole și de Mediu al Universității de Stat din Ohio afirmă că, deși salatele ambalate pot conține microorganisme dăunătoare, nu înseamnă că fiecare pachet este contaminat.

Respectați data limită de utilizare inclusă pe salatele ambalate. Pentru verdețurile în pungi, dacă sunt refrigerate după cumpărare, consumați-le în termen de trei până la cinci zile. Dacă sunt deschise și păstrate la frigider, consumați-le în termen de două zile.