Fiecare permis de conducere conține un mic cod numeric care specifică restricțiile aplicabile conducătorului auto. Deși aproape nimeni nu îi acordă atenție, acest număr poate decide dacă poți sau nu să continui călătoria în timpul unui control de rutină.

În câmpul 12 al permisului se regăsește un cod scurt care documentează aceste limitări. Conform standardelor europene, aceste coduri sunt valabile în întreaga Uniune Europeană, informează chip.de.

Pentru conducătorii cu probleme de vedere, codurile încep, de regulă, cu 01. De exemplu: 01.01 indică necesitatea purtării ochelarilor, 01.02 semnalează utilizarea lentilelor de contact, iar 01.06 arată că se pot purta ochelari sau lentile de contact. Alte variante prevăd ochelari de protecție sau ajutoare vizuale specifice.

Fiecare cod definește exact condițiile în care un șofer poate circula, iar nerespectarea lor poate duce la sancțiuni.

Nu doar problemele de vedere sunt incluse. Codul 02 indică necesitatea unui aparat auditiv, 03 se referă la proteze sau orteze, iar 20 stabilește utilizarea unor mecanisme de frânare adaptate.

Lista completă cuprinde peste 100 de combinații, pentru a acoperi diverse situații medicale și tehnologice. Astfel, șoferii care au în permis 01.01 nu pot conduce fără ochelari, iar autoritățile verifică respectarea acestui aspect la controalele rutiere.

Nerespectarea restricțiilor din permis constituie o abatere administrativă sancționată cu amendă de 25 de euro. În caz de accident, situația poate fi mai gravă: șoferul poate fi considerat neglijent, iar asigurătorii ar putea refuza plata despăgubirilor, chiar dacă nu a fost vinovat. Astfel, este esențial ca orice modificare a condițiilor de vedere să fie raportată și înscrisă în permis.

Persoanele care au început să poarte lentile de contact după obținerea permisului trebuie să actualizeze câmpul 12 cu codul 01.06. „Dacă ofițerii văd că porți de fapt lentile, s-ar putea să pleci cu un avertisment”, avertizează specialiștii în legislația rutieră. Actualizarea permisului asigură conformitatea legală și evită riscurile în trafic.

Aceeași regulă se aplică și celor care au corectat vederea prin intervenții chirurgicale cu laser. După operație, este necesar un nou test oftalmologic care să confirme că nu mai este nevoie de ochelari sau lentile de contact.

În timpul unui control, polițiștii pot verifica respectarea codului și, chiar dacă vederea este perfectă, absența echipamentului menționat poate duce la interzicerea continuării călătoriei și la amendă.

Rescrierea permisului pentru actualizarea codului de restricții implică un cost între 25 și 35 de euro, la care se adaugă cheltuielile pentru fotografia de pașaport și testul oftalmologic necesar. Din această cauză, mulți șoferi evită să facă modificările, considerând că procedura este prea scumpă comparativ cu amenda aplicată.

Chiar și așa, neglijarea actualizării poate genera probleme mai mari decât suma plătită pentru rescriere. Autoritățile de control și companiile de asigurări se bazează pe aceste coduri pentru a verifica legalitatea și siguranța conducerii.

În plus, șoferii care nu respectă restricțiile din permis riscă nu doar sancțiuni financiare, ci și restricții temporare asupra dreptului de a conduce.

Prin urmare, codul numeric din permis reprezintă un element de securitate rutieră, care asigură că fiecare șofer circulă în condiții compatibile cu capacitățile sale fizice și echipamentele necesare. Ignorarea lui poate avea consecințe directe și imediate pentru participanții la trafic, evidențiind importanța verificării și actualizării constante a datelor din permis.