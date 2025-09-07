Din cuprinsul articolului Sancțiuni usturătoare

Mopedul este definit ca vehicul pe două sau trei roți, cu motor de maximum 50 cm³ sau 4 kW și viteză constructivă de cel mult 45 km/h, iar pentru a-l conduce este necesar permis categoria AM, obținut de la 16 ani.

Depășirea acestui tip de vehicul este permisă doar atunci când există vizibilitate și spațiu suficient, iar manevra nu pune în pericol ceilalți participanți la trafic. Totuși, legea interzice depășirea în intersecții nedirijate, pe sectoare de drum cu vizibilitate sub 50 de metri, pe poduri, în tuneluri și pe pasaje denivelate, precum și la mai puțin de 50 de metri de trecerile pentru pietoni sau de calea ferată. De asemenea, manevra nu este permisă în zona stațiilor de tramvai fără refugiu pentru pasageri, acolo unde există indicator „Depășirea interzisă” sau marcaje continue, dar și atunci când din sens opus se apropie un alt vehicul ori când drumul este blocat de coloane de mașini.

Autoritățile avertizează că ignorarea acestor interdicții poate duce nu doar la sancțiuni financiare considerabile, ci și la suspendarea dreptului de a conduce, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să fie extrem de atenți la aceste situații aparent banale.

Nerespectarea regulilor de depășire a unui moped nu afectează doar siguranța rutieră, ci poate genera și conflicte cu ceilalți participanți la trafic. Chiar și o manevră efectuată aparent corect, dar într-un loc interzis, poate provoca accidente grave, în special din cauza diferenței de viteză dintre autovehicule și mopede. Autoritățile recomandă șoferilor să acorde întotdeauna prioritate și să mențină o distanță laterală suficientă pentru a evita coliziunile.

În plus, legislația Codului Rutier 2025 include și sancțiuni punctuale: pe lângă amenda aplicată, șoferii pot primi puncte de penalizare și, în cazuri repetate sau grave, li se poate suspenda permisul. Aceste măsuri au rolul de a descuraja manevrele riscante și de a proteja atât utilizatorii de mopede, cât și traficul auto în general.

Pe lângă respectarea regulilor de depășire, șoferii sunt sfătuiți să fie atenți la condițiile meteo și la starea drumului. Ploua, ceața sau carosabilul alunecos cresc riscul de accidente, iar manevrele de depășire în astfel de condiții devin extrem de periculoase. Siguranța traficului depinde în mare măsură de prudența fiecărui conducător auto, mai ales în cazul depășirii vehiculelor lente, precum mopedele.