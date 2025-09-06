Robert, un român stabilit în Germania, a relatat că pe 22 august a mers la farmacie și la un magazin pentru cumpărături, după care s-a întors acasă. La câteva minute după ce a intrat în locuință, trei polițiști i-au bătut la ușă cu un etilotest pregătit.

Aceștia l-au întrebat dacă este proprietarul unei anumite mașini și dacă fusese recent pe o anumită stradă. Românul a confirmat că fusese acolo cu doar 10 minute înainte. Agenții i-au explicat că cineva sunase la poliție reclamând că ar fi condus „puțin strâmb”, posibil din cauza ploii sau a drumului umed, ori pentru că ar fi fost distras de telefon.

Fără ezitare, Robert a acceptat să fie testat. Aparatul a indicat 0,00 alcoolemie. Polițiștii i-au mulțumit și chiar i-au lăsat ca amintire bucata de plastic de la aparatul etilotest.

„Am suflat, a ieșit 0,00. Mi-au zis mulțumim frumos și chiar mi-au dat chestiunea aia mică de plastic, ca amintire, să o păstrez”, povestește românul.

Bărbatul a precizat că nu consumă alcool în timpul zilei și că se află încă în perioada de probă a permisului, ceea ce i-ar fi putut aduce sancțiuni extrem de dure chiar și pentru o cantitate mică de alcool consumată acasă, după întoarcerea din oraș.

Robert a tras un semnal de alarmă pentru alți șoferi, spunând că dacă ar fi băut chiar și o gură de bere imediat după ce a ajuns acasă, ar fi putut rămâne fără permis. El a subliniat că poliția germană acționează prompt și ferm la orice sesizare și că testarea nu poate fi refuzată.

„Frații mei, vă dați seama? Dacă beam o gură de bere după ce am intrat în casă și ei veneau să mă controleze, rămâneam fără permis! M-am trezit cu ei la ușă, trebuie să faci testul. Cu ăștia nu te joci”, a mai spus acesta.

Clipul său a devenit viral și a adunat sute de comentarii. Mulți utilizatori au fost surprinși de faptul că poliția poate veni direct la domiciliul unui șofer pe baza unei simple reclamații.

Alții au considerat că măsura este justificată dacă există suspiciuni privind siguranța rutieră, subliniind că prevenția și reacția rapidă pot salva vieți.