Potrivit federaţiei, datele colectate printr-un sondaj recent indică o creștere semnificativă a costurilor energetice suportate de IMM-uri. Mai mult de jumătate dintre firme au raportat facturi cu valori mai mari cu cel puțin 21% față de lunile anterioare. Situația este considerată una cu impact direct asupra stabilității financiare a întreprinderilor.

Distribuția arată că 44,7% dintre companii au avut facturi sub 1.000 de lei, iar 28,9% au achitat sume cuprinse între 1.001 și 5.000 de lei.

În același timp, 13,2% dintre firme au plătit între 5.001 și 10.000 de lei, în timp ce 5,3% au achitat între 10.001 și 20.000 de lei. Restul de 7,9% dintre IMM-uri au raportat costuri care au depășit 20.000 de lei lunar.

Creșterea s-a manifestat diferit în funcție de sector și consum. Astfel, 36,8% dintre firme au semnalat majorări de până la 20% ale facturilor la electricitate. Un alt procent, de 39,5%, a raportat costuri mai mari între 21% și 50%, iar 15,8% au menționat creșteri de peste 50%. Doar 7,9% dintre întreprinderi nu au înregistrat variații în această perioadă.

Conform documentului transmis de federație, „peste jumătate dintre firme au înregistrat creşteri de minimum 21%, confirmând un impact sever şi generalizat asupra mediului de afaceri”.

Reprezentanții patronatelor consideră că acest semnal nu poate fi ignorat și solicită măsuri rapide de atenuare a efectelor.

Reprezentanții IMM-urilor au evidențiat și consecințele pe termen scurt și mediu ale scumpirii energiei. Printre acestea se regăsește impactul direct asupra clienților finali, care pot fi afectați prin creșterea prețurilor la produse și servicii.

În lipsa unor intervenții, există riscul de faliment în lanț, care ar afecta nu doar firmele, ci și angajații și partenerii de afaceri.

Un alt aspect semnalat este migrarea către piața nefiscalizată, un fenomen ce poate eroda veniturile statului și poate destabiliza economia formală. IMM-urile atrag atenția că lipsa unor soluții poate favoriza astfel de practici, într-un context deja dificil.

Sectorul HoReCa este menționat în mod special printre domeniile vulnerabile. Costurile ridicate cu energia, adăugate cheltuielilor de funcționare, pot afecta direct capacitatea de a rămâne competitiv și de a păstra forța de muncă. Potrivit patronatelor, efectele se pot propaga rapid, dat fiind rolul acestui sector în economie.

De asemenea, întârzierea implementării directivelor europene RED II și RED III limitează accesul întreprinderilor la soluții de producție energetică locală. Această întârziere reduce șansele IMM-urilor de a investi în alternative sustenabile, care le-ar putea proteja de volatilitatea pieței.

Federaţia IMM-urilor solicită aplicarea unor măsuri urgente pentru a evita efecte majore în economie. Printre propunerile prezentate se află reducerea taxelor la energie, raportate la costurile din perioadele anterioare și ajustate în funcție de inflație.

Reprezentanții firmelor consideră că această măsură ar oferi o gură de oxigen pentru companiile mici și mijlocii.

O altă propunere vizează acordarea de sprijin special pentru domeniile cu un consum ridicat de electricitate, cum sunt HoReCa și industria. Aceste sectoare sunt considerate vulnerabile și ar putea fi ajutate prin instrumente dedicate, care să prevină pierderile rapide de competitivitate.

De asemenea, implementarea fără întârziere a legislației europene RED II și RED III este considerată esențială. Accesul IMM-urilor la comunități de energie și producție locală ar putea contribui la reducerea dependenței de prețurile de pe piața centralizată. În plus, această schimbare ar deschide oportunități de investiții pentru firme.

Nu în ultimul rând, federaţia solicită un dialog real și constant cu autoritățile. Reprezentanții IMM-urilor cer soluții aplicabile imediat, menite să prevină falimentele și să protejeze locurile de muncă. În lipsa unui astfel de parteneriat, spun patronatele, există riscul ca problemele să se adâncească, cu consecințe asupra întregii economii.