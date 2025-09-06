Grupul Volkswagen a fost marca auto cu cele mai mari vânzări din Europa, cu 1,8 milioane de unități vândute, dintre care 72% au fost propulsate de motoare cu ardere internă (ICE).

Top 10 cele mai bine vândute mărci auto din Europa în 2025. Acest clasament prezintă cele mai bine vândute mărci auto din Europa, din prima jumătate a anului 2025 până în prezent, folosind date de la JATO Dynamics prin intermediul Best-Selling Cars.

De asemenea, prezintă ponderea vânzărilor de motoare cu ardere internă (ICE) față de vânzările de vehicule hibride și electrice (EV) pentru fiecare marcă auto, scrie Visualcapitalist.com

Grupul Volkswagen rămâne cel mai mare vânzător de mașini din Europa, cu peste 1,8 milioane de unități vândute în prima jumătate a anului 2025.

Deși se bazează în mare măsură pe motoarele cu ardere internă (72% din vânzări), Volkswagen și-a extins constant ofertele de vehicule electrice, care reprezintă acum 28% din vânzări.

Volkswagen menține un avans semnificativ față de Stellantis, a doua cea mai mare marcă auto, cu 1,04 milioane de unități vândute în primul semestru al anului 2025.

Stellantis deține cea mai mare cotă de mașini cu ardere internă vândute printre primele 10 mărci auto, cu 83%, doar 17% din vânzări provenind de la vehicule electrice sau hibrid.

Grupul Renault (704.023) și Grupul Hyundai Motor (540.917) s-au clasat pe locul trei, respectiv patru, ambele având 43% din vânzări provenind din vehicule hibrid sau electrice.

Mărci premium precum grupul BMW (40% electrificate). Toyota (16% electrificate) și Mercedes-Benz (34%) se află, de asemenea, în tranziție rapidă către oferte mai electrice și hibride, ocupând locurile 5, respectiv 6 și 7.

Ford s-a clasat pe locul 8, cu 257,337 unități vândute, iar grupul Geely, deținut de China (cu 67% din vânzări de vehicule electrice sau hibride), câștigă teren în Europa cu oferte competitive de vehicule electrice. S-a clasat pe locul nouă în vânzările totale, cu 202.230, chiar înaintea Nissan (165.645) și în spatele Ford (257.337).

Toyota a ocupat locul șase, cu aproape 479.000 de mașini vândute, dar se remarcă prin strategia bună de electrificare.

86% din vânzările sale europene au fost mașini hibrid sau electrice, cea mai mare pondere înregistrată de orice producător auto de top.

Gama puternică de vehicule hibrid a celor de la Toyota și adoptarea tot mai mare a modelelor electrificate în Europa au ajutat-o ​​să concureze împotriva mărcilor autohtone și a celor cu volum mare de producție.