Datele publicate de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile arată că, în iulie, piața auto din Europa a consemnat o creștere de 5,9%, în timp ce piața auto din România a avansat mult mai puternic, cu 25,3% în ritm anual.

Germania a impulsionat avansul printr-un salt de două cifre, reușind să compenseze scăderile semnificative din alte piețe majore. Franța, Italia și Marea Britanie au raportat pierderi, însă bilanțul general rămâne pozitiv.

În ansamblu, au fost înmatriculate 1,085 milioane autoturisme în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA, un rezultat care marchează un avans comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Creșterea s-a resimțit și la nivelul UE, unde s-au consemnat 914.680 unități, în urcare cu 7,4% față de iulie anul trecut.

România a depășit cu mult media europeană, obținând o creștere de 25,3% a înmatriculărilor. Evoluția arată o tendință locală puternică, în contextul unei piețe regionale care dă semne de stabilizare. Acest rezultat plasează România între piețele cele mai dinamice ale Europei.

Situația a fost diferită de la o țară la alta, potrivit statisticilor ACEA. Germania a raportat o majorare de 11,1% a înmatriculărilor, consolidându-și poziția de lider. În schimb, Marea Britanie a avut un recul de 5%, Franța a scăzut cu 7,7%, iar Italia a pierdut 5,1% față de aceeași lună din 2024.

Există și exemple pozitive în regiune. Spania a crescut cu 17,1%, Polonia a urcat cu 16,5%, iar Austria a impresionat cu o expansiune de 31,6%.

Aceste rezultate indică o evoluție inegală a pieței, cu diferențe majore între țările vestice și cele din Europa Centrală și de Est.

La nivelul marilor constructori, grupul Volkswagen a raportat un plus de 11,6%, în timp ce Renault a înregistrat un avans de 8,8%.

Stellantis a fost singurul mare producător cu scădere, înmatriculările sale coborând cu 1,1%. Aceste diferențe evidențiază presiunea competitivă din industrie.

Raportul ACEA mai arată că Tesla a avut o contracție severă pe piața europeană. Vânzările companiei americane s-au redus cu 40,2% în iulie, ceea ce a dus la o scădere a cotei sale de piață la 0,8%, de la 1,4% în urmă cu un an. Rezultatele indică o pierdere de ritm pentru producătorul de vehicule electrice.

Pe de altă parte, grupul chinez BYD a reușit o ascensiune impresionantă. Înmatriculările sale au urcat cu 225,3% în ritm anual, iar cota de piață a ajuns la 1,2%. Această evoluție confirmă tendința de diversificare a ofertei de mașini electrice în Europa.

Performanțele diferite dintre Tesla și BYD sugerează o reconfigurare rapidă a competiției pe segmentul vehiculelor electrice. În timp ce brandul american pierde teren, producătorul chinez câștigă poziții vizibile. Acest fapt accentuează dinamica actuală din industria auto globală.

Piața auto locală a înregistrat în iulie o creștere semnificativă, cu 16.337 autoturisme noi înmatriculate, comparativ cu 13.057 în aceeași lună din 2024. Această creștere de 25,3% plasează România în topul statelor europene cu evoluție accelerată.

În cadrul grupului Renault, Dacia a fost brandul cu cele mai bune rezultate. Înmatriculările mărcii românești au avansat cu 13,6% și au ajuns la 52.945 unități. Marca Renault a avut un plus de doar 3%, totalizând 49.599 autoturisme.

Performanța Dacia a fost suficientă pentru a depăși mărci cunoscute precum Peugeot, Opel, Fiat, Citroen, Hyundai sau Audi. Această poziție consolidată confirmă rolul central pe care marca românească îl joacă în cadrul grupului Renault și pe piața europeană.