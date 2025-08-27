Constructorii europeni de autoturisme transmit un mesaj ferm către Bruxelles, avertizând că actualele politici climatice sunt prea ambițioase pentru a fi aplicate.

Potrivit acestora, calendarul de reducere a emisiilor de CO2 impus de Uniunea Europeană nu poate fi respectat. Ținta de eliminare completă a emisiilor pentru autoturisme din 2035 este considerată nerealistă de principalii jucători din industrie.

Poziția lor vine în contextul unei reuniuni esențiale programate pe 12 septembrie, la care vor participa Ursula von der Leyen și directorii unor mari producători auto.

Discuțiile vor viza viitorul unei industrii aflate sub presiunea competiției din China pe piața vehiculelor electrice și a tarifelor impuse de Statele Unite. Întâlnirea este privită ca un moment crucial pentru viitorul sectorului auto european.

Scrisoarea transmisă Comisiei Europene subliniază că, în ciuda angajamentului față de obiectivul zero emisii în 2050, pașii intermediari sunt dificil de respectat. Semnatarii solicită reconsiderarea termenelor și o abordare mai adaptată condițiilor pieței.

Un apel oficial a fost înaintat Ursulei von der Leyen, semnat de liderii Asociației Constructorilor Europeni de Automobile și ai Asociației Furnizorilor Europeni de Componente. Documentul exprimă îngrijorări majore privind capacitatea de a respecta actualele cerințe impuse de Bruxelles.

Printre semnatari se numără Ola Kaellenius, directorul general Mercedes-Benz, și Matthias Zink, responsabil de grupuri motopropulsoare și șasiuri la Schaeffler AG. Cei doi subliniază: „angajați să atingă obiectivul UE referitor la emisii zero în 2050″, dar atrag atenția că ritmul actual nu poate fi menținut.

Reprezentanții industriei susțin că problemele nu țin doar de voința politică sau tehnologie, ci de factori economici și logistici. Ei cer o strategie care să țină cont de lanțurile de aprovizionare și de infrastructura existentă.

Producătorii indică o serie de obstacole care frânează tranziția către automobile curate. Ei vorbesc despre dependența aproape totală de Asia pentru baterii și lipsa unei rețele de încărcare uniforme în Europa. Costurile ridicate și tarifele impuse de piețele externe sunt, de asemenea, probleme majore.

„O dependență aproape completă de Asia pentru baterii, precum și de o infrastructură de încărcare inegală, costuri mari de producție și tarifele vamale americane”, spun aceștia.

Datele actuale confirmă aceste dificultăți. Autoturismele electrice reprezintă doar 15% din înmatriculările noi din Uniunea Europeană. Situația este și mai dificilă pentru vehiculele utilitare, unde procentul nu depășește 9%.

Acești indicatori arată că piața europeană nu este pregătită pentru o eliminare completă a emisiilor în termenii impuși. Fără investiții masive și diversificare tehnologică, atingerea țintelor rămâne incertă.

Liderii industriei atrag atenția asupra politicilor actuale care cer reducerea cu 55% a emisiilor de CO2 pentru autoturisme și 50% pentru utilitare până în 2030. Calendarul prevede o eliminare completă a emisiilor până în 2035, ceea ce este considerat imposibil.

„Îndeplinirea țintelor rigide privind emisiile de CO2 ale autoturismelor și utilitarelor pentru 2030 și 2035, pur și simplu nu mai este fezabilă, în lumea de azi”, au transmis semnatarii.

Mesajul lor este o chemare la reconsiderarea planurilor actuale.

Reprezentanții companiilor susțin că o abordare mixtă ar fi mai eficientă. Ei propun utilizarea tehnologiilor hibride, a motoarelor cu eficiență crescută, a vehiculelor pe hidrogen și a combustibililor decarbonizați.

Scrisoarea solicită și revizuirea legislației pentru camioane și autobuze. Potrivit liderilor auto, „obligațiile legale și penalitățile nu vor impulsiona tranziția”. Ei cer mai multă flexibilitate și sprijin pentru tehnologii alternative, fără a limita opțiunile doar la electrificare.

Acest apel vine după ce Comisia Europeană a amânat deja unele termene, oferind producătorilor un răgaz suplimentar pentru a respecta cerințele stabilite inițial pentru 2025. Totodată, Partidul Popular European a cerut public revizuirea planului de eliminare a vânzării automobilelor cu motoare cu combustie din 2035.

Astfel, presiunile cresc atât din partea industriei, cât și din zona politică. Urmează discuții intense privind modul în care Europa își va adapta strategiile climatice pentru a proteja atât mediul, cât și competitivitatea economică.