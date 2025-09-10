Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre importanța investițiilor în autoturisme mici și accesibile, atât pentru piața internă europeană, cât și pentru a răspunde cererii tot mai mari pe plan mondial. Până acum, comparativ cu producătorii chinezi, industria europeană a lansat în principal automobile electrice cu prețuri relativ ridicate.

Deși nu a precizat clar dacă inițiativa se va concentra exclusiv asupra automobilelor electrice pe baterie, Ursula von der Leyen a susținut că viitorul industriei auto ar fi unul electric.

„Milioane de europeni vor să cumpere autoturisme europene accesibile. Ar trebui să investim în autoturisme mici accesibile, atât pentru piaţa europeană, cât şi pentru a veni în întâmpinarea exploziei cererii pe care o vedem pe piaţa mondială”, a spus Ursula von der Leyen în plenul Parlamentului European, în primul său discurs despre starea UE de la realegerea sa la conducerea executivului european, conform DPA.

În același discurs, președintele Comisiei Europene a prezentat și un pachet financiar în valoare de 1,8 miliarde de euro destinat sprijinirii producției de baterii în Europa. Aceste baterii sunt considerate elemente esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor curate, în special pentru vehiculele electrice.

Totodată, Ursula von der Leyen a reafirmat că obiectivele climatice pentru sectorul auto vor fi revizuite. Această decizie survine în urma presiunilor crescânde exercitate de unele state membre ale Uniunii Europene și de mediul de afaceri, care solicită reevaluarea hotărârii anterioare privind interzicerea vânzării de automobile cu motoare pe combustie începând cu anul 2035.

Amintim că asociațiile industriei auto europene solicită Comisiei Europene o ajustare a planurilor care prevăd interzicerea vânzării de mașini noi cu emisii de CO₂ începând cu anul 2035. Reprezentanții producătorilor consideră că obiectivele stabilite sunt dificil de atins în ritmul actual al transformării tehnologice.

Tema are implicații majore atât pentru economia Uniunii Europene, cât și pentru competitivitatea globală a sectorului auto. În același timp, ascensiunea rapidă a producătorilor din China amplifică presiunile la nivel internațional, punând sub semnul întrebării capacitatea Europei de a menține un avantaj competitiv.

La nivel european, dezbaterea privind viitorul mobilității se intensifică odată cu apropierea termenelor limită pentru reducerea emisiilor. Reprezentanții sectorului auto au transmis că, deși procesul de tranziție către vehicule cu emisii reduse este deja în desfășurare, ritmul actual nu permite atingerea obiectivelor stabilite pentru anii 2030 și 2035.

Directoarea generală a Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA), Sigrid de Vries, a subliniat că transformarea industriei este în curs, însă nu se desfășoară suficient de rapid pentru a respecta obiectivele impuse. Aceasta a arătat că reglementările actuale sunt considerate prea rigide și necesită o adaptare la realitățile din piață.

Trebuie menționat că mesajul transmis este în concordanță cu pozițiile exprimate anterior de ACEA și de patronatul european al componentelor auto, CLEPA. Cele două organizații au adresat o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care au argumentat că respectarea termenelor stabilite pentru reducerea emisiilor nu mai este fezabilă în condițiile actuale.