Rezultate surpriză din China. Pasionații de mașini electrice vor afla cu surpriză că marea putere asiatică a devenit prima țară din lume în care autoturismele electrice sunt mai ieftine decât mașinile tradiționale pe benzină.

Potrivit datelor furnizate de compania Jato pentru primul trimestru din 2025 și preluate de jurnaliștii de VisualCapitalist, prețurile mașinilor electrice au evoluat foarte diferit între marile piețe auto ale lumii. Analiza a vizat China Germania și Statele Unite. Rezultatele sugerează o tranziție inegală către un viitor auto „verde” la nivel internațional.

Graficul comparativ arată că în China, un vehicul electric pe baterie (BEV) costă în medie 25.465 de dolari, cu aproximativ 3% mai puțin decât o mașină pe benzină.

Specialiștii explică acest avantaj vine în special din trei direcții:

sprijinul acordat de autoritățile de la Beijing prin politici industriale dedicate,

producția la scară largă,

competiția crescută de pe piața din China.

E important de notat că producători importanți din China, precum BYD, au mizat pe atragerea publicului larg, prin lansarea a cât mai multe modele de mașini electrice la prețuri accesibile.

Un alt „secret” al Chinei ar fi folosirea bateriilor pe bază de litiu-fier-fosfat, care costă mai puțin decât cele pe bază de nichel.

De cealaltă parte, în Germania și Statele Unite vehiculele electrice se mențin la un nivel de preț semnificativ mai ridicat.

Pentru șoferii germani, un BEV costă în medie 63.837 de dolari, cu 34% mai mult decât o mașină pe benzină, al cărei preț se situează la 47.558 de dolari.

Iar peste Ocean, în Statele Unite, diferența este de 31%, cu un preț mediu de 60.465 de dolari pentru o mașină electrică, comparativ cu 46.395 de dolari pentru o mașină alimentată cu benzină.

Analiza celor de la VisualCapitalist vine cu următoarea concluzie: