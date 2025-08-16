Lovitură pentru cei care vor să cumpere mașini electrice. Aceste modificări ale legii vor intra în vigoare pe 30 septembrie 2025, iar orice vehicul livrat după această dată nu va mai fi eligibil, scrie Gobankingrates.

Cumpărătorii care se grăbesc pot solicita până la 7.500 USD pentru o mașină nouă cu baterie, hibrid plug-in sau cu pile de combustibil și până la 4.000 USD pentru un vehicul electric rulat eligibil.

Creditul pentru achiziție dispare dacă venitul brut depășește 300.000 USD, 225.000 USD pentru capii de familie sau 150.000 USD pentru persoanele singure.

Doar vehiculele plug-in sunt luate în considerare, deci hibridele standard sau „ușoare” nu sunt luate în considerare. Asamblarea finală trebuie să aibă loc în America de Nord, iar prețul afișat nu poate depăși 80.000 USD pentru camionete, autoutilitare și SUV-uri sau 55.000 USD pentru mașini.

Dacă mașina îndeplinește cerințele atât pentru componentele bateriei, cât și pentru mineralele critice, creditul este în valoare de 7.500 USD. Dacă îndeplinește cerințele doar pentru una dintre cele două, creditul va fi de 3.750 USD.

Site-ul FuelEconomy.gov are o listă actualizată a vehiculelor aprobate. La sfârșitul lunii iulie, arată că următoarele modele pot debloca în continuare creditul integral de achiziție de 7.500 USD, cu condiția ca varianta specifică să rămână sub plafonul de preț și să treacă testele de proveniență a bateriilor.

Acura: ZDX (2024 -2025)

Cadillac: Lyriq (2024 – 26) Optiq (2025) Vistiq (2026)

Chevrolet: BlazerEV și EquinoxEV (2024 -’26) SilveradoEV (2025 -2026)

Chrysler: Pacifica Plug-in Hybrid (2024-’25)

Ford: versiuni F-150 Lightning Flash, Lariat și XLT (2023 -2025)

Genesis: ElectrifiedGV70 (2026)

GMC: SierraEV (2026)

Honda: Prologue (2024-2025)

Hyundai: Ioniq5 (2025) Ioniq9 (2026)

Jeep: WagoneerS (2025)

Kia: EV6 (2025) EV9 (2026)

Tesla:

Cybertruck cu tracțiune simplă, dublă și autonomie lungă (2025)

Model3 cu tracțiune integrală cu autonomie lungă, tracțiune spate cu autonomie lungă și performanță (2025)

ModelX cu tracțiune integrală (2025)

ModelY cu tracțiune integrală cu autonomie lungă și tracțiune spate cu autonomie lungă (2025-’26) ModelY cu performanță (2025)

Nu toate pachetele de echipare sau opțiuni de pe aceste plăcuțe de identificare se califică. Confirmați prețul de vânzare recomandat de producător, conținutul bateriei și venitul brut ajustat modificat înainte de a vă baza pe credit.

Vehiculele electrice în leasing sunt clasificate drept vehicule comerciale, astfel încât se poate obține creditul de 7.500 USD chiar și atunci când un model nu trece testele pentru consumatori. Dealerii pot transforma această subvenție în plăți lunare mai mici.

Fiscul acordă creditul numai pentru vehiculele livrate cu un raport de vânzare depus prin intermediul portalului său, Energy Credits Online.

Întârzierile comenzilor, perioadele de așteptare la livrare sau schimburile de dealeri în ultimul moment pot amâna livrarea până în octombrie și pot anula beneficiul. Insistați asupra unei livrări scrise, datate, sau cumpărați un vehicul pe care îl puteți lua acasă imediat.