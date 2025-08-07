Restanțele acumulate de firmele din România către bugetul de stat au înregistrat un nou record în trimestrul al doilea din 2025, potrivit unui raport recent publicat de RisCo.ro. Valoarea totală a datoriilor restante depășește 76 de miliarde de lei, un nivel care atrage atenția asupra vulnerabilității mediului economic.

Potrivit analizei, peste 42.000 de firme nu au reușit să își onoreze obligațiile fiscale în perioada menționată. Analiștii financiari subliniază impactul major al modificărilor legislative și al contextului economic volatil asupra companiilor din România.

Analizând județele țării și Capitala, Bucureștiul are cele mai multe datorii restante la bugetul de stat, conform datelor centralizate de RisCo.ro.

În trimestrul al doilea din 2025, un număr de 16.931 de firme din Capitală nu și-au respectat obligațiile fiscale, acumulând peste 30 de miliarde de lei datorii restante. Acest volum semnificativ reflectă o fragilitate pronunțată în mediul economic local.

„Totalul datoriilor restante pentru firmele din București a depășit pragul de 30 de miliarde lei. Numărul ridicat al firmelor din Capitală care au datorii restante la bugetul de stat amplifică ideea instabilității economice. Obligațiile de plată pe care o firmă le are de îndeplinit reprezintă un indicator al stabilității financiare”, se arată în analiza RisCo.ro.

În acest context, analiștii recomandă verificarea constantă a clienților și partenerilor de afaceri. Instabilitatea fiscală și dificultățile de cash-flow pot influența semnificativ sănătatea financiară a unei companii.

Este necesar ca în această perioadă antreprenorii se integreze în strategia de business instrumente de analiză precum rapoartele de risc firme (bonitate) și interogările financiare. Acestea sunt indicate pentru reducerea riscurilor și susținerea deciziilor de business.

Județele Ilfov și Constanța completează clasamentul celor mai afectate zone în ceea ce privește datoriile restante. În Ilfov, 3.775 de firme au acumulat obligații fiscale neachitate, cu un total ce depășește 6,2 miliarde de lei.

Această realitate sugerează dificultăți majore în mediul antreprenorial regional, accentuate de lipsa predictibilității economice.

„Se pare că trimestrul doi din 2025 este marcat de o perioadă economică precară și plină de incertitudini. Datoriile restante la bugetul de stat ale firmelor din județul Ilfov au depășit pragul de 6,2 miliarde lei. Neîncrederea în mediul de afaceri românesc contribuie la reducerea competitivității firmelor, diminuarea inițiativei antreprenoriale și încetinirea dezvoltării economice sustenabile”, notează RisCo.ro.

Constanța, cu 1.866 de firme înregistrate cu restanțe fiscale, însumează datorii de peste 3,4 miliarde de lei. Deși beneficiază de o poziționare strategică, județul se confruntă cu probleme economice grave, care afectează stabilitatea firmelor locale.

Domeniul construcțiilor înregistrează cele mai mari datorii restante în raport cu bugetul de stat, potrivit datelor prezentate de RisCo.ro. Conform platformei de analiză financiară RisCo.ro, din cele peste 76 de miliarde lei ce însumează totalul datoriilor restante la bugetul de stat, domeniul construcțiilor este cel mai afectat.

„Observăm că sectorul construcțiilor se află și în topul insolvențelor, ceea ce indică o vulnerabilitate crescută a firmelor din construcții în fața fluctuațiilor economice și a problemelor de lichiditate”, mai scrie în analiză.

Această situație se reflectă și în numărul de dosare de insolvență deschise în domeniul construcțiilor de clădiri, care a atins 775 în perioada august 2024 – iulie 2025.

Creșterea de peste 70% a cazurilor de insolvență față de anul precedent confirmă dificultățile structurale ale sectorului. Fluctuațiile prețurilor la materiale, lipsa forței de muncă și incertitudinea fiscală se numără printre principalele provocări.

După construcții, cele mai mari sume restante apar în domenii precum industria chimică, energia și comerțul cu ridicata de produse alimentare, băuturi și tutun.

Aceste sectoare prezintă o sensibilitate ridicată la instabilitatea economică, fiind afectate atât de evoluția prețurilor, cât și de dinamica cererii.

„Datoriile restante la bugetul de stat nu afectează doar relația cu partenerii de afaceri, ci și reputația în piață”, avertizează experții RisCo.ro.

În acest context, este esențială utilizarea rapoartelor de risc firme pentru alegerea partenerilor și gestionarea corectă a fluxurilor financiare.

Analiștii subliniază necesitatea consolidării strategiei de business și a introducerii unor măsuri de prevenire a riscurilor. Monitorizarea periodică a indicatorilor financiari poate contribui la evitarea blocajelor și a insolvențelor în lanț.