Analistul economic și profesorul Mircea Coșea avertizează că România trece printr-o situație economică foarte dificilă, cum nu s-a mai văzut în ultimii 25 de ani. El a spus că există o criză bugetară care ar fi putut fi rezolvată prin mai multe investiții și printr-o fiscalitate mai flexibilă. Pentru că aceste măsuri nu au fost luate, riscul unei crize economice majore este aproape sigur.

Coșea a explicat că efectele ar putea fi scăderea consumului, blocarea investițiilor, creșterea inflației și a dobânzilor, iar economia ar mai avansa cu doar 0,3-0,4%.

„A venit o perioadă cu niște evenimente foarte stranii. De punct de vedere economic nu am mai trăit așa ceva în ultimii 25 de ani. Avem o criză bugetară care se putea rezolva prin creșterea investițiilor și flexibilizarea fiscalității, dar în lipsa acestor măsuri riscul unei crize economice este aproape sigur: reducere substanțială a consumului, blocaj investițional, creștere a inflației și dobânzilor și o creștere economică aproape infimă, de 0,3-0,4%”, a declarat, marți, analistul economic în cadrul unei intervenții TV la Realitatea Plus.

Profesorul a criticat dur declarațiile recente ale oficialilor guvernamentali. El a spus că premierul a afirmat că România este aproape să nu-și mai poată plăti datoriile, ministrul de Finanțe a vorbit despre o recesiune inevitabilă, iar ministrul Economiei a spus că nu are bani de salarii. Profesorul a adăugat că toate aceste afirmații ridică întrebarea dacă guvernul este complet nepregătit să conducă țara.

„Prim-ministrul și ministrul de Finanțe fac declarații care nu s-au mai auzit până acum. Premierul spune că țara este aproape de incapacitate de plată, ministrul de Finanțe că nu putem evita recesiunea, iar ministrul de Economie că nu are să plătească salariile. Este o suspiciune legitimă că acest guvern este total incompetent.”

Întrebat dacă vânzarea unor pachete minoritare din companii strategice, precum cele din energie și transporturi, arată disperare, el a spus că problema nu este lipsa banilor, pentru că banii există. A explicat că listarea acestor pachete nu vine din nevoie financiară, ci dintr-o abordare care poate pune în pericol controlul statului asupra capitalului românesc.

Potrivit lui, trăim într-o „economie de război”, ceea ce înseamnă că, în perioade de criză, statul trebuie să-și păstreze siguranța și controlul.

„Nu avem nevoie de bani. Banii se găsesc. Însă scenariul de listare a pachetelor de acțiuni strategice nu este generat de lipsa banilor, ci de o abordare care poate pune în pericol controlul asupra capitalului românesc. Suntem într-o economie de război. Economia de război înseamnă să ai siguranța statului național în perioade de criză.”

Mircea Coșea a avertizat că există riscul ca investitori străini, mai ales din Ungaria și Rusia, să intre în companiile strategice ale României. A spus că se teme ca statul să nu mai poată controla capitalul românesc și că trebuie multă prudență, pentru că listările din această perioadă pot favoriza capitalurile externe și pot slăbi economia națională.