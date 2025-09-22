Președintele Nicușor Dan va deschide joi, la ora 12:00, consultațiile Consiliului Suprem de Apărare a Țării, eveniment ce se va desfășura la Palatul Cotroceni.

Administrația Prezidențială informează că joi, 25 septembrie 2025, de la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, președintele României, Nicușor Dan, va conduce o reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Şedinţa va aborda, printre altele, definirea obiectivelor ce necesită protecţie împotriva ameninţărilor generate de aeronavele fără pilot, stabilirea standardelor tehnice pentru echipamentele şi sistemele implicate în aceste măsuri, desemnarea persoanelor autorizate să aprobe sau să ordone intervenţii împotriva aeronavelor sau vehiculelor aeriene care intră neautorizat în spaţiul aerian naţional şi clarificarea procedurilor de comunicare privind acţiunile întreprinse pentru controlul traficului aerian neautorizat.

Potrivit comunicatului, Consiliul va discuta și alte probleme de interes imediat legate de securitatea națională.

„Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național”.

Ionuț Moșteanu anunțase anterior că urmează să fie convocată o ședință a CSAT pentru a stabili reguli privind intervențiile asupra aeronavelor cu pilot. În prezent, legislația prevede că doar ministrul Apărării are autoritatea de a dispune doborârea unei astfel de aeronave.

„Nu este așa. Avem cadrul legal. Legea a fost promulgată în 19 mai. În a zecea zi după ce am ajuns ministru, pe 4 iulie, am semnat un ordin de ministru în care am stabilit că în astfel de cazuri în care avem drone, deci vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian, comanda de doborâre o dă comandantul militar al misiunii. Sunt mai multe în acel ordin. E un ordin secret. Deci comanda e una militară și există din 4 iulie această legislație”, a explicat Ionuț Moșteanu.

El a mai fost întrebat și despre reglementările legale referitoare la doborârea dronelor și dacă legea impune ca CSAT să aprobe o listă de persoane autorizate să ordone aceste intervenții.

„Ce este pe masa CSAT acum? Sunt normele pentru cazurile aeronavelor cu pilot. Asta este diferența. În august au fost finalizate normele, au fost discutate și avizate de toate instituțiile care au dreptul de avizare și trebuie să avizeze astfel de proceduri. Sunt pe masa CSAT și vor trece în următorul CSAT. Vom avea și aceste lucruri. Până la CSAT, în cazul aeronavelor cu pilot suntem pe legea veche în care autorizarea doborârii aeronavei o dă ministrul. Așa e de multă vreme și va mai fi așa încă 2-3 săptămâni și poate în anumite condiții va rămâne o comandă politică”, a mai spus Moșteanu.

Ministrul a precizat că cadrul actual are rădăcini în evenimentele de la 11 septembrie 2001, când s-a decis ca factorul civil și politic să fie implicat în decizia de a doborî un avion cu pilot care pătrunde neautorizat în spațiul aerian, refuză somațiile sau are transponderul dezactivat.