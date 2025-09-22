Noua hipermașină electrică YangWang U9 Extreme, creată de producătorul chinez BYD, a stabilit recent un record impresionant, atingând o viteză maximă de 498 km/h.

„YangWang U9 Extreme a doborât recordul deținut până acum de Bugatti pentru cea mai rapidă mașină de serie din lume.”

Această performanță marchează un moment important pentru industria auto electrică, demonstrând că vehiculele electrice nu doar că pot concura cu mașinile tradiționale cu motoare termice, ci chiar le pot depăși în ceea ce privește viteza extremă.

Recordul a fost stabilit în cadrul unui eveniment transmis online din Germania, la facilitățile Automotive Testing Papenburg.

În timpul testului, YangWang U9 Extreme a atins o viteză maximă de 496,22 km/h, depășind astfel performanța anterioară de 490,47 km/h stabilită de Bugatti Chiron Super Sport 300+ în 2019. Această realizare subliniază progresul rapid al tehnologiei electrice în domeniul performanței auto.

Hipermașina chineză se bazează pe patru motoare puternice, care îi conferă aproape 3.000 de cai putere. În plus, YangWang U9 Extreme utilizează una dintre primele platforme de 1.200V din lume, o tehnologie care permite nu doar creșterea performanței, ci și o eficiență energetică mai mare. Aceste caracteristici tehnice fac ca modelul să fie nu doar extrem de rapid, ci și inovator din punct de vedere al ingineriei.

BYD intenționează să producă doar 30 de exemplare ale acestei hipermașini, ceea ce îi conferă statutul de vehicul exclusivist. În prezent, compania nu a făcut public prețul de vânzare, dar având în vedere performanțele și tehnologia implicată, se așteaptă ca acesta să fie unul extrem de ridicat. YangWang U9 Extreme nu este doar o demonstrație de forță, ci și un simbol al ambițiilor Chinei de a concura pe scena globală a mașinilor de înaltă performanță.

În 2019, Bugatti a scris istorie în lumea auto, când modelul Chiron Super Sport 300+ a devenit prima mașină de serie care a depășit pragul de 300 mile pe oră. Mașina a atins o viteză maximă de 490,48 km/h, stabilind un record mondial pentru cea mai rapidă mașină de serie.

Echipată cu un motor W16 quad-turbo de 8 litri, care dezvoltă 1.577 cai putere, Chiron Super Sport 300+ a combinat tehnologia avansată a motorului cu o aerodinamică optimizată pentru viteze extreme. Testul record s-a desfășurat pe un circuit special pregătit, demonstrând astfel puterea și inovația ingineriei Bugatti.

Acest record a rămas de neîntrecut până la performanța recentă a hipermașinii electrice YangWang U9 Extreme, care a depășit viteza Chiron.