Senatul a aprobat tacit, luni, proiectul de lege care reglementează utilizarea plajelor nou-înnisipate. În baza acestuia, contractele de închiriere cu titularii dreptului de administrare a plajelor aflate în proximitatea vestică a acestor suprafețe vor fi prelungite prin semnarea unui act adițional.

Propunerea legislativă completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind folosirea plajei Mării Negre și monitorizarea activităților desfășurate pe aceasta. Legea a fost considerată aprobată tacit după ce termenul pentru dezbatere și adoptare, 15 septembrie, a expirat. Senatul a fost primul for sesizat, iar Camera Deputaților are rol decizional, conform Agerpres.

„Prin derogare de la prevederile art. 333 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, (…) suprafeţele de plajă nou-create ca urmare a implementării proiectului „Reducerea eroziunii costiere” şi care nu sunt deja închiriate, pot fi închiriate prin atribuire directă utilizatorilor plajelor în scop turistic (…), care au încheiate contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor aflate în vecinătatea vestică a acestor suprafeţe, prin încheierea unor acte adiţionale la aceste contracte”, prevede proiectul.

Actul normativ stabilește și criteriile de identificare a suprafețelor de plajă nou-create ce pot fi închiriate prin atribuire directă, precum și valoarea chiriei acestora.

„Sub sancţiunea decăderii, în termen de 20 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, utilizatorii plajelor în scop turistic (…) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată prin Legea nr. 274/2006, au dreptul de a transmite Administraţiei Naţionale „Apele Române”- Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, o adresă, prin care solicită încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere, în vederea închirierii prin atribuire directă a suprafeţelor de plajă nou-create ca urmare a implementării proiectului „Reducerea eroziunii costiere” şi care nu sunt deja închiriate”, mai prevede actul normativ.

Administrația Națională „Apele Române„, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, va analiza documentele primite în termen de maxim 10 zile și, după validare, va demara procedura pentru semnarea actelor adiționale.

Chiria va fi cea stabilită inițial, în vigoare la momentul semnării actului adițional, cu condiția să fie cel puțin egală cu tariful minim prevăzut de HG nr. 183/2020, actualizat cu indicele anual al prețurilor de consum. Dacă valoarea contractului inițial este mai mică, prețul va fi ajustat conform HG nr. 183/2020 și inclus obligatoriu în actul adițional.

Contractele de închiriere pot fi prelungite cu maximum cinci ani, dar nu după aprobarea documentațiilor de urbanism, iar actul adițional va include o clauză de încetare corespunzătoare.

Inițiatorii explică că plajele turistice vizate se află în unități administrativ-teritoriale cu statut de stațiune de interes național.

Proiectul de lege creează cadrul juridic necesar pentru închirierea suprafețelor de plajă nou-create, „în lipsa căruia acestea nu ar putea face obiectul închirierii şi, pe cale de consecinţă, ar fi afectat, pe de o parte, bugetul de stat şi, pe de altă parte, bugetul Administraţiei Naţionale „Apele Române”.