În primele șapte luni ale acestui an, proprietarii care închiriază locuințe și alte imobile au plătit impozite în sumă totală de 52,4 milioane de lei.

Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova a informat că suma încasată este cu 28,1% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Știri.md, care citează IPN.

Astfel, 1.051 de persoane au declarat benevol veniturile obținute din închirierea imobilelor și și-au achitat impozitele conform legii. În plus, inspectorii fiscali au identificat alte 127 de persoane în urma controalelor, pentru care au fost calculate plăți principale în valoare de 285 de mii de lei, majorări de întârziere de 14 mii de lei și amenzi medii de 16,4 mii de lei.

În perioada ianuarie–iulie 2025, au fost înregistrate puțin peste 17.000 de contracte de închiriere a bunurilor imobile.

Proprietarii plătesc un impozit de 7% din valoarea lunară a fiecărui contract. Conform legislației, contractele trebuie înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în termen de 7 zile de la semnare, iar impozitul se achită lunar, până cel târziu la data de 25 a lunii în curs.

În altă ordine de idei, și în România, proprietarii de locuințe au dreptul legal de a închiria apartamentele altor persoane, respectând procedura care presupune încheierea unui contract și respectarea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. Printre aceste obligații se numără și comunicarea către asociația de proprietari a datelor despre noii chiriași, în termen de cel mult zece zile de la semnarea contractului.

Această cerință este prevăzută expres în Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, care constituie cadrul normativ actual. Totuși, legea nu stabilește sancțiuni pentru proprietarii care nu transmit notificarea asociației.

„Proprietarii din condominii au obligaţia să notifice preşedintelui orice schimbare intervenită în structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei”, prevede legea asociațiilor de proprietari.

Un contract de închiriere a unei locuințe este valabil chiar și fără autentificarea la notar, fiind suficient ca acesta să fie semnat de ambele părți implicate. Astfel, termenul de zece zile pentru notificarea asociației se calculează de la data semnării efective a contractului, nu de la autentificare sau de la declararea veniturilor obținute din chirii. Proprietarul are obligația de a plăti taxele și impozitele aferente locuinței închiriate, precum și contribuțiile pentru întreținere și utilități. Mai multe puteți citi aici.