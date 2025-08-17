Dacă temperatura din interior devine insuportabilă, primul lucru pe care trebuie să îl facă un chiriaș din Germania este să țină un jurnal al valorilor termice. În plus, este important să noteze măsurile luate pentru reducerea căldurii, precum aerisirea în orele mai răcoroase ale dimineții și serii, folosirea de prosoape umede atârnate în camere sau montarea de draperii opace.

Dacă, în ciuda acestor măsuri, temperaturile rămân constant peste 26°C și nu scad semnificativ nici pe timpul nopții, chiriașul trebuie să discute cu proprietarul pentru a găsi soluții externe de răcire, notează publicația Focus.de.

Printre opțiunile posibile se numără montarea de jaluzele exterioare, îmbunătățirea izolației, instalarea unei marchize sau chiar a unui sistem de aer condiționat fix. Dacă proprietarul nu răspunde sau nu acceptă propunerile, chiriașul poate încerca reducerea parțială a chiriei pentru zilele documentate ca fiind insuportabil de calde.

Totuși, legea nu conferă un drept automat la instalarea unei unități fixe de climatizare.

Un chiriaș poate achiziționa pe cont propriu o unitate mobilă de tip Monoblock și o poate folosi, de regulă, fără acordul proprietarului, deoarece nu necesită modificări structurale. Aceste aparate funcționează prin conectare la priză și evacuarea aerului cald printr-un furtun amplasat la fereastră.

În schimb, instalarea unui aparat fix sau a altor echipamente care implică lucrări asupra clădirii necesită aprobare prealabilă din partea proprietarului, cu stabilirea clară a modului în care se vor îndepărta la mutare.

În acest caz, proprietarul trebuie să obțină acordul tuturor înainte de a realiza modificări, inclusiv pentru montarea unei unități fixe pe o terasă privată. Instanțele au confirmat că refuzul este justificat dacă aparatul afectează estetica imobilului, implică deteriorarea părților comune sau generează zgomot.

Într-un caz concret, un proprietar de apartament la parter a fost obligat să îndepărteze complet instalația montată pe terasă și să refacă structura inițială, deoarece nu obținuse acordul vecinilor.

În nopțile caniculare, aerisirea este permisă chiar dacă presupune un anumit risc de intrare prin efracție, potrivit legii din Germania. Un caz judecat a stabilit că păstrarea unui geam rabatat pe timpul nopții nu constituie neapărat neglijență gravă dacă nu există acces direct la mecanismele de deschidere și fereastra nu este vizibilă din exterior.

În astfel de condiții, compania de asigurări a fost obligată să acopere pagubele provocate de un furt realizat prin acea fereastră.