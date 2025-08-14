În Bundestag, atmosfera este tensionată. Cei care așteaptă cu nerăbdare să se retragă în următorii ani se tem că planurile le vor fi date peste cap. Ministrul Economiei din partea CDU, Katharina Reiche, susține creșterea vârstei de pensionare, invocând necesitatea acoperirii decalajelor tot mai mari din bugetul federal.

În schimb, CSU pledează pentru mai multă flexibilitate în aplicarea unei astfel de măsuri.

Și în rândul partidelor de stânga opiniile sunt împărțite. Copreședintele Partidului de Stânga, Ines Schwerdtne, este deschisă discuțiilor, în timp ce ministrul SPD, Bärbel Bas, s-a opus inițial ferm ideii.

Ulterior, Bas și-a nuanțat poziția, recunoscând că propunerea se află deja pe masa comisiei pentru pensii. Totuși, ea a subliniat că o eventuală creștere a vârstei de pensionare nu va fi implementată în actuala perioadă legislativă, oferind astfel timp celor care ar putea fi afectați.

Puțini își amintesc că, la sfârșitul secolului al XIX-lea, sub conducerea lui Otto von Bismarck, Germania avea deja vârsta de pensionare stabilită la 70 de ani.

Diferența majoră este că astăzi speranța de viață este mult mai ridicată, iar structura pieței muncii s-a schimbat radical, scrie ziarulromanesc.de.

Totuși, munca fizică intensă și stresul continuu fac dificilă menținerea activității profesionale până la această vârstă pentru o parte semnificativă a populației.

Katharina Reiche consideră că prelungirea vieții active este esențială pentru a evita colapsul sistemului de pensii din Germania, confruntat cu presiuni financiare majore din cauza îmbătrânirii populației.

Anumiți specialiști recunosc că reforma este, în mare măsură, inevitabilă. Totuși, aceștia avertizează că trebuie evitate soluțiile uniforme. Propunerea lor este ca vârsta de pensionare să fie corelată cu speranța de viață a fiecărui individ, astfel încât persoanele cu profesii solicitante din punct de vedere fizic să nu fie dezavantajate.

În plus, specialiști consideră că povara financiară nu ar trebui plasată exclusiv pe umerii generațiilor tinere, ci distribuită echitabil între toate categoriile sociale.