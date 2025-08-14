România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE în al doilea trimestru din 2025
În al doilea trimestru al anului 2025, economia Uniunii Europene a crescut cu 0,2%, în timp ce zona euro a înregistrat un avans de 0,1%, în scădere față de perioada precedentă, când creșterea fusese de 0,5% în UE și de 0,6% în zona euro.
În perioada aprilie-iunie 2025, față de primul trimestru, printre statele membre UE pentru care există date, cele mai mari creșteri economice s-au înregistrat în România (1,2%), Polonia (0,8%) și în Spania, Bulgaria și Slovenia (câte 0,7%). În schimb, Irlanda a consemnat o scădere de 1%, iar Germania și Italia au înregistrat un recul de câte 0,1%.
Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, în al doilea trimestru din 2025, Produsul Intern Brut al celor 20 de țări care folosesc euro a avansat cu 1,4%, în timp ce în UE creșterea a fost de 1,5%, după ce în primul trimestru din 2025 expansiunea fusese de 1,5% în zona euro și de 1,6% în UE.
În al doilea trimestru din 2025, toate statele membre UE pentru care există date au înregistrat creșteri anuale, cele mai mari avansuri fiind raportate în Irlanda (16,2%), Cipru (3,3%) și Bulgaria (3,1%).
PIB-ul SUA a crescut cu 0,7%
În trimestrul doi din 2025, PIB-ul Statelor Unite a crescut cu 0,7% față de trimestrul anterior, perioada precedentă marcând o scădere de 0,1%. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, economia americană a înregistrat un avans de 2% între aprilie și iunie 2025, menținând aceeași rată de creștere ca în primul trimestru al anului.
PIB-ul României a crescut cu 0,4% în trimestrul II din 2025
Conform estimării semnal publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), Produsul Intern Brut (PIB) al României a înregistrat în trimestrul II din 2025 o creștere de 0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut pe serie brută și de 2,1% pe seria ajustată sezonier.
În primele șase luni ale anului, PIB-ul a urcat cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I din 2024.
Comparativ cu trimestrul anterior, pe seria ajustată sezonier, economia a crescut cu 1,2% în trimestrul II 2025, iar față de trimestrul II 2024, creșterea anuală a fost de 2,1%. În primul semestru al anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, PIB-ul a înregistrat un avans de 1,4%.
Pe serie brută, Produsul Intern Brut al României a crescut cu 0,3% în trimestrul II 2025 față de aceeași perioadă a anului 2024. De asemenea, în primul semestru din 2025, comparativ cu primele șase luni din 2024, PIB-ul s-a majorat tot cu 0,3%.
Rata de ocupare a forței de muncă a crescut cu 0,7% în zona euro
Eurostat a publicat joi datele referitoare la evoluția ratei de ocupare a forței de muncă. Conform acestor statistici, numărul persoanelor angajate a înregistrat o creștere de 0,1% în zona euro și în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea, față de trimestrul anterior.
Totodată, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, rata de ocupare a forței de muncă a urcat cu 0,7% atât în zona euro, cât și în UE, după ce în primul trimestru din 2025 creșterea fusese de 0,7% în zona euro și de 0,4% în UE.