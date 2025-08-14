În al doilea trimestru al anului 2025, economia Uniunii Europene a crescut cu 0,2%, în timp ce zona euro a înregistrat un avans de 0,1%, în scădere față de perioada precedentă, când creșterea fusese de 0,5% în UE și de 0,6% în zona euro.

În perioada aprilie-iunie 2025, față de primul trimestru, printre statele membre UE pentru care există date, cele mai mari creșteri economice s-au înregistrat în România (1,2%), Polonia (0,8%) și în Spania, Bulgaria și Slovenia (câte 0,7%). În schimb, Irlanda a consemnat o scădere de 1%, iar Germania și Italia au înregistrat un recul de câte 0,1%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, în al doilea trimestru din 2025, Produsul Intern Brut al celor 20 de țări care folosesc euro a avansat cu 1,4%, în timp ce în UE creșterea a fost de 1,5%, după ce în primul trimestru din 2025 expansiunea fusese de 1,5% în zona euro și de 1,6% în UE.

În al doilea trimestru din 2025, toate statele membre UE pentru care există date au înregistrat creșteri anuale, cele mai mari avansuri fiind raportate în Irlanda (16,2%), Cipru (3,3%) și Bulgaria (3,1%).

În trimestrul doi din 2025, PIB-ul Statelor Unite a crescut cu 0,7% față de trimestrul anterior, perioada precedentă marcând o scădere de 0,1%. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, economia americană a înregistrat un avans de 2% între aprilie și iunie 2025, menținând aceeași rată de creștere ca în primul trimestru al anului.

Conform estimării semnal publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), Produsul Intern Brut (PIB) al României a înregistrat în trimestrul II din 2025 o creștere de 0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut pe serie brută și de 2,1% pe seria ajustată sezonier.

În primele șase luni ale anului, PIB-ul a urcat cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I din 2024.

Comparativ cu trimestrul anterior, pe seria ajustată sezonier, economia a crescut cu 1,2% în trimestrul II 2025, iar față de trimestrul II 2024, creșterea anuală a fost de 2,1%. În primul semestru al anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, PIB-ul a înregistrat un avans de 1,4%.

Pe serie brută, Produsul Intern Brut al României a crescut cu 0,3% în trimestrul II 2025 față de aceeași perioadă a anului 2024. De asemenea, în primul semestru din 2025, comparativ cu primele șase luni din 2024, PIB-ul s-a majorat tot cu 0,3%.

Eurostat a publicat joi datele referitoare la evoluția ratei de ocupare a forței de muncă. Conform acestor statistici, numărul persoanelor angajate a înregistrat o creștere de 0,1% în zona euro și în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea, față de trimestrul anterior.

Totodată, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, rata de ocupare a forței de muncă a urcat cu 0,7% atât în zona euro, cât și în UE, după ce în primul trimestru din 2025 creșterea fusese de 0,7% în zona euro și de 0,4% în UE.