Investițiile străine au scăzut cu 30%. Alexandru Nazare: Trebuie să gândim şi măsuri de relansare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat recent că soluția pentru evitarea unei posibile recesiuni se află în valorificarea optimă a fondurilor europene și în reformarea mecanismelor de atragere a investițiilor străine.

Oficialul a explicat că, deși economia a înregistrat creșteri modeste în ultimii ani, există instrumente concrete pentru a sprijini relansarea.

Printre propunerile discutate se numără simplificarea procesului prin care investitorii străini își pot implementa proiectele.

Nazare a menționat crearea unui punct unic de contact la nivel guvernamental, unde solicitările de investiții să fie centralizate și procesate de autorități fără a fi nevoie ca investitorii să parcurgă multiple ministere.

De asemenea, ministrul a vorbit despre flexibilizarea criteriilor de filtrare a investițiilor străine, în special pentru sumele de peste 2 milioane de euro, fără a neglija însă aspectele de securitate. Scopul este de a reduce birocrația, de a accelera aprobările și de a încuraja proiectele care pot genera creștere economică semnificativă.

„În pachetul 3 trebuie să gândim măsuri de relansare. Trebuie, în paralel cu toate măsurile, să avem în vedere şi măsuri de relansare, care sunt variate. Unele măsuri de relansare nu înseamnă neapărat un efort major bugetar. Înseamnă să regândim, spre exemplu, modul în care tratăm investiţiile străine. Investiţiile străine au scăzut cu 30%. Poate că e momentul să regândim modul în care filtrăm aceste investiţii străine. Să punem în acest filtru pe care îl facem al investiţiilor străine mai mult accent pe dezvoltarea economică. Ţinând, bineînţeles, cont de pericolele de securitate pe care filtrul, respectiv CEISD (Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe n.r), acel consiliu care funcţionează la Guvern, le ia în calcul. Dar poate că mărim un pic plafoanele respective. Nu mai filtrăm toate investiţiile de peste 2 milioane de euro. Poate ne gândim la un filtru mai înalt sau, în anumite locuri, la absenţa filtrului, acolo unde nu avem un pericol iminent sau o ameninţare iminentă, astfel încât această filtrare să dureze mai puţin, să coste mai puţin şi să fie mai eficientă”, a explicat Nazare.

Nazare a mai punctat că România trebuie să profite la maximum de fondurile europene disponibile, atât nerambursabile, cât și rambursabile. Aceste resurse reprezintă un mecanism esențial pentru a trece printr-o perioadă economică dificilă fără a înregistra contracții majore.

„Poate, spre exemplu, gândim un mecanism, despre care eu am mai vorbit şi chiar avem în lucru un memorandum, în care un investitor să discute cu un singur punct de contact în Guvern. Să nu trebuiască să alerge între ministere pentru a-şi promova o investiţie. Să depună cererea de investiţii într-un singur loc, la punctul unic de contact şi să vină ministerele să-şi delege oameni să proceseze această cerere.(…) Acest mecanism, crearea mecanismului e în lucru”, a subliniat ministrul Finanţelor, la Antena 3.

Ministrul a insistat asupra importanței ca toți ordonatorii de credite să utilizeze aceste fonduri în mod eficient, subliniind că absorbția lor rapidă este vitală pentru stabilitatea economică.

Prin aceste măsuri, Guvernul speră să transforme provocările economice în oportunități, stimulând investițiile și susținând o creștere sustenabilă pe termen mediu.