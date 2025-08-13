România se pregătește pentru o extindere semnificativă a capacităților de producție a energiei regenerabile. Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat finalizarea licitației pentru a doua rundă de proiecte finanțate prin mecanismul Contracte pentru Diferență (CfD), care va aduce încă 2.751 MW în sistem, din surse fotovoltaice și eoliene.

„Încă 2751 MW noi capacităţi de producţie de energie vor fi realizate prin mecanismul CfD (Contracte pentru Diferenţa), cu finanţare europeană obţinută de noi anul trecut. Asta înseamnă o putere instalată cât 4 reactoare noi de la Cernavodă! Fiecare MW nou înseamnă, odată cu finalizarea acestor proiecte în anii următori, facturi mai mici pentru români şi România transformată în mare exportator de energie în regiune!”, a declarat Burduja.

Potrivit fostului ministru, trei miliarde de euro sunt fonduri europene obţinute exclusiv pentru mecanismul CfD, care au scopul de a construi noi parcuri fotovoltaice şi eoliene în România, „energie ieftină şi curată”.

„Anul trecut, am organizat prima licitaţie CfD şi am semnat contracte pentru 1528 MW eolian şi solar. Acea primă rundă a fost un succes, atribuindu-se toată capacitatea scoasă la licitaţie, iar preţurile minime au fost cu 35-40% mai mici faţă de preţurile maximale de exercitare. (…) În 12 mai, cu aproximativ o lună înainte de încheierea mandatului, am lansat a doua licitaţie, iar astăzi avem rezultatele. 1488 MW noi în parcuri fotovoltaice şi 1263 MW noi în parcuri eoliene se vor construi în România în următorii ani. Rezultatul la licitaţia pentru capacităţile fotovoltaice este efectiv spectaculos, preţurile licitate de investitori fiind mai mici cu aproximativ 20% faţă de cele înregistrate anul trecut la prima licitaţie, iar cel mai mic preţ care a fost licitat este cu 50% mai mic faţă de preţul maximal! Sunt rezultate care ne-au depăşit aşteptările (…) Succesul acestor două runde, din care vor rezulta 4279MW noi pentru energia României, confirmă că nu m-am luptat degeaba cu toţi cei care voiau să anulăm acest mecanism de investiţii, cu bani europeni”, a precizat Burduja.

Burduja a subliniat că mecanismul CfD „s-a dovenit a fi o soluţie corectă, apreciată de investitori” şi că acesta „răspunde aşteptărilor acestora, cu un preţ fix de vânzare pentru energia electrică produsă în noile capacităţi, pentru 15 ani”.

„Iar pentru noi, consumatorii de energie electrică, aceste contracte înseamnă drumul spre o energie sigură, ieftină şi curată. Am spus-o de nenumărate ori: singura soluţie pentru a avea preţuri mici la energie este să investim masiv în noi capacităţi de producere. În 2024 am pus în funcţiune noi capacităţi de producere mai mult decât s-au pus în 8 ani dinainte la un loc. Iar la stocare, aproape inexistentă la începutul mandatului meu, am avut o creştere fulminantă, de 25 de ori, de la 16 MWh la 404,9 MWh. Asta este calea de urmat şi pe mai departe, iar roadele se vor vedea din plin în următorii ani!”, a adăugat acesta.

Fostul ministru i-a felicitat pe cei implicați în proiecte și le-a transmis un mesaj optimist pentru viitor:

„Le urez succes în etapa de execuţie”.

