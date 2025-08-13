România face un pas semnificativ spre tranziția energetică, după ce o singură rundă de licitații în cadrul mecanismului Contractelor pentru Diferență (CfD) a atras investiții care vor genera 2.751 MW din surse regenerabile. Rezultatul depășește cu mult obiectivul de 2.000 MW asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o creștere de aproximativ 37%.

”România – record în energia verde! În doar o rundă de licitaţie a Contractelor pentru Diferenţă CfD, am atras investiţii pentru 2.751 MW de energie curată şi ieftină – cu 37% mai mult decât obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR şi la preţuri cu până la 50% mai mici decât cele maximale”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Energiei.

Din totalul de capacitate contractată, 1.488 MW vor proveni din 26 de proiecte solare, iar 1.263 MW din 23 de proiecte eoliene. Prețurile obținute sunt printre cele mai competitive din regiune: în medie 40,35 euro/MWh pentru energia solară și 73,89 euro/MWh pentru cea eoliană, niveluri considerabil mai mici decât plafoanele stabilite.

”Preţuri medii câştigătoare: 40,35 EUR/MWh (solar) şi 73,89 EUR/MWh (eolian). Depăşirea obiectivului din PNRR demonstrează că România este un centru de dezvoltare a energiei curate, care atrage investiţii transparente, bazate pe concurenţă reală. Prin mecanismul CfD, oferim stabilitate investitorilor şi accelerăm tranziţia energetică”, a mai transmis minsitrul.

Ministerul Energiei subliniază că succesul licitației confirmă atractivitatea României pentru investiții transparente și competitive în energie curată. Mecanismul CfD oferă investitorilor stabilitate pe termen lung, ceea ce grăbește dezvoltarea de noi parcuri fotovoltaice și eoliene.

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, compară această nouă capacitate instalată cu patru reactoare nucleare noi la Cernavodă. El precizează că investițiile, în valoare de aproximativ trei miliarde de euro din fonduri europene, vor contribui la scăderea prețului energiei pentru consumatori și la transformarea României într-un exportator major de energie verde în Europa de Est.

Noile proiecte urmează să fie finalizate în următorii ani, iar autoritățile estimează că vor întări considerabil independența energetică a țării și vor accelera tranziția către un viitor cu emisii reduse de carbon.