Ora din zi la care mănânci micul dejun ar putea influența riscul de moarte prematură

Nu doar alimentele pe care le consumăm afectează sănătatea și bunăstarea organismului; se știe că și momentul la care mâncăm afectează funcționarea acestuia. Cu toate acestea, starea organismului poate determina momentul în care ne este poftă să mâncăm ceva.

Date provenind de la 2.945 de adulți care locuiesc în Newcastle și Manchester, Marea Britanie, au fost colectate între 1983 și 2017.

Participanții aveau vârste cuprinse între 42 și 94 de ani când s-au înscris, iar informațiile au fost colectate prin chestionare opționale privind sănătatea, stilul de viață și obiceiurile lor alimentare, scrie Sciencealert.

Statisticile au arătat că voluntarii aveau tendința de a lua micul dejun și cina mai târziu în cursul zilei, pe măsură ce îmbătrâneau, prelungind consumul zilnic de alimente pe o perioadă mai mică de timp. Acest lucru a fost asociat cu o sănătate fizică și mentală mai precară.

În ceea ce privește mortalitatea din orice cauză – probabilitatea de a muri din orice motiv – cercetătorii au descoperit o legătură semnificativă între luarea micului dejun, mai târziu, și un risc mai mare de mortalitate.

Pentru fiecare oră de întârziere a micului dejun, șansa de a muri în timpul perioadei de studiu a crescut cu 8-11%.

„Cercetările noastre sugerează că schimbările în momentul în care adulții în vârstă mănâncă, în special momentul în care consumă micul dejun, ar putea servi drept un marker ușor de monitorizat al stării lor generale de sănătate”, spune Hassan Dashti, specialist în nutriție, de la Harvard Medical School.

Cercetătorii nu susțin că micul dejun luat mai târziu va duce la moartea la o vârstă mai fragedă sau că schimbare orei la care luăm micul dejun, cu câteva ore mai devreme, va garanta câțiva ani în plus la sfârșitul vieții.

De fapt, ei sugerează că, pe măsură ce îmbătrânim și apar tot mai multe probleme de sănătate, care cresc în severitate, asta poate însemna un deces mai devreme.

O stare de sănătate mai precară, care duce la lipsa somnului, este o modalitate care s-ar putea manifesta, tulburările de somn ducând la dificultăți la trezire. Deteriorarea sănătății fizice înseamnă că majoritatea sarcinilor – inclusiv pregătirea micului dejun – durează mai mult.

„Până acum, aveam o perspectivă limitată asupra modului în care evoluează momentul meselor mai târziu în viață și despre cum se leagă această schimbare de sănătatea generală și de longevitate”, spune Dashti. „Constatările noastre ajută la umplerea acestor lacune, arătând că micul dejun luat mai târziu este legat atât de probleme de sănătate, cât și de un risc crescut de mortalitate la adulții în vârstă”, adaugă acesta,

O modalitate prin care rezultatele studiului ar putea fi utile este identificarea persoanelor în vârstă care prezintă un risc mai mare în ceea ce privește sănătatea.

De asemenea, oferă o mai bună înțelegere a modului în care schimbările în obiceiurile alimentare ar putea afecta diferit persoanele mai tinere și persoanele în vârstă.