Pe parcursul zilei, cerul va fi temporar noros, iar în mod izolat se vor semnala ploi slabe în Banat, Crişana, Oltenia, în vestul Transilvaniei şi al Munteniei, precum şi în zona montană. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 23 de grade, iar cele minime între 4 şi 14 grade. Izolat, dimineaţa şi noaptea, se va semnala ceaţă. Presiunea atmosferică va scădea uşor, dar va rămâne peste valorile normale ale perioadei.

Pe timpul nopţii, nebulozitatea se va accentua treptat şi se va extinde în cea mai mare parte a ţării, fiind aşteptate ploi locale, în general slabe cantitativ. În zona montană, la altitudini de peste 2000 m, precipitaţiile vor fi mixte, sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

În Bucureşti, vremea va rămâne răcoroasă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, urmând ca spre seară înnorările să se accentueze, iar noaptea să se semnaleze ploi slabe, temporare. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de aproximativ 21 de grade, iar minima se va situa între 10 şi 11 grade.

La munte, vremea se va menţine răcoroasă, cu înnorări temporare în cursul zilei şi ploi slabe izolate. Vântul va sufla slab şi moderat.

Meteorologii au emis duminică dimineaţă, 28 septembrie, avertizări nowcasting de vreme severă imediată pentru mai multe judeţe. În numeroase localităţi este aşteptată formarea ceţii, fenomen care va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri şi izolat chiar sub 50 de metri.

COD GALBEN

Valabil de la ora 5:45 până la ora 9:00

În zona: Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Poiana Stampei, Coșna;

COD GALBEN

Valabil de la ora 5:45 până la ora 9:00

În zona:

Județul Tulcea: Tulcea, Isaccea, Greci, Niculițel, Luncavița, Somova, Cerna, Valea Nucarilor, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Chilia Veche, Mahmudia, Nalbant, Izvoarele, Nufăru, Beștepe, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi.

Prognoza meteo pentru duminică, 28 septembrie, indică o zi răcoroasă în cea mai mare parte a ţării, cu excepţia regiunilor vestice şi a extremului sud, unde temperaturile diurne vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar ploi slabe, izolate, sunt posibile în Banat, Crişana, Oltenia şi zona montană, dar şi local în vestul Transilvaniei şi nordul Moldovei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime se vor situa între 14 şi 23 de grade Celsius.