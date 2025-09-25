UPDATE

Meteorologii ANM au emis două avertizări meteo de tip Cod Galben de intensificări ale vântului. Primul Cod Galben este valabil astăzi, 25 septembrie, între orele 10:00-21:00. Pe parcursul zilei de joi (25 septembrie), în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h.

Al doilea Cod Galben este valabil între 25 septembrie (ora 21:00) și 26 septembrie (ora 21:00). În județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80…100 km/h. Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50…65 km/h.

Atenție! Până sâmbătă seara (27 septembrie) vântul va continua să aibă intensificări în județul Caraș-Severin, cu viteze la rafală de până la 60…65 km/h.

ȘTIREA INIȚIALĂ

În următoarele zile va fi mai frig, temperaturile scăzând chiar și cu 10 grade, din cauza unui val de aer rece venit din zona polară. În același timp, un ciclon din Marea Mediterană se apropie de România și poate aduce ploi puternice și vânt. Meteorologii spun că iarna ar putea fi mai rece decât de obicei și cu multă zăpadă. Vara prelungită s-a terminat.

Temperaturile deja au scăzut în mare parte din țară. În Moldova, maximele vor fi în jur de 11 grade. Vremea va continua să se răcească, iar spre sfârșitul săptămânii va fi chiar mai frig decât normalul acestei perioade. În zonele de sud-vest, est, Banat și pe litoral vântul va sufla cu putere, iar la munte poate ajunge la 70 km/h. Ploi sunt posibile în toată țara.

Din cauza frigului, pot apărea și lapoviță sau ninsoare. Ciclonul din Mediterană va intra prin vestul țării și va aduce ploi torențiale și vânt puternic.

Specialiștii urmăresc și vortexul polar – un ciclon de aer rece care se formează toamna deasupra Polului Nord. Dacă acesta e puternic, frigul rămâne la poli; dacă e slab, aerul rece ajunge spre sud și aduce ierni grele în Europa.

Anul acesta, vortexul polar este slab, deci există șanse mari să avem o iarnă mai aspră, cu multă zăpadă. Totuși, și alți factori contează: temperatura Oceanului Atlantic, fenomenul El Niño sau La Niña și niște vânturi din atmosfera înaltă care își schimbă direcția la fiecare doi ani. Toate acestea influențează vremea de iarnă.

Ciclonul Zack ajunge și în România și va aduce o răcire bruscă a vremii. De joi, temperaturile minime pot coborî până la -2°C în depresiuni, unde se va forma și brumă.

Prognoza pentru 22 septembrie – 20 octombrie ne arată că temperaturile vor fi mai mici decât normalul perioadei, mai ales în estul țării. După zilele foarte calde de până acum, cu 30-32°C, vremea se schimbă rapid.

Deja de azi, în centrul și nordul țării maximele vor fi de 17-18°C, iar în sud-vest pot fi încă 30-31°C. De mâine, răcirea se va simți peste tot. În nord-estul Transilvaniei și nordul Moldovei maximele vor fi doar de 11-13°C, iar în sud-vest, cel mult 25°C.

Aerul rece aduce și ploi și vânt, mai ales în vestul țării. Ploile nu vor fi foarte mari (10-15 l/mp), dar vor continua până săptămâna viitoare. Temperaturile vor rămâne mai mici decât normalul pentru sfârșitul lui septembrie și începutul lui octombrie.

Noaptea, în depresiuni, valorile pot coborî la -2, -3°C, cu primele brume ale toamnei.