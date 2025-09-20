Un nou vortex polar se formează deasupra Arcticii și ar putea aduce iarna mai devreme în România, avertizează meteorologii. În funcție de evoluția fenomenului, țara noastră ar putea fi lovită de episoade de frig intens și ninsori abundente, alternate cu perioade mai blânde. Specialiștii atrag atenția că dinamica acestui fenomen este esențială pentru stabilirea tiparului de vreme pentru iarna 2025/2026.

În fiecare toamnă, regiunile polare încep să se răcească pe măsură ce Soarele coboară mai jos, iar energia solară care ajunge la Polul Nord scade considerabil. Astfel, apare o diferență majoră de temperatură între regiunile polare și cele subtropicale, ceea ce generează o circulație de joasă presiune în emisfera nordică. Aceasta se extinde de la nivelul solului până în straturile superioare ale atmosferei, fenomen cunoscut sub numele de vortex polar.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat la Digi24 că formarea vortexului polar este normală în această perioadă a anului și că el se dezvoltă în mod obișnuit pe parcursul sezonului rece.

Ea a precizat că, la altitudini cuprinse între 12 și 15 kilometri și mai sus, există un curent foarte puternic care se deplasează în jurul Polului Nord în sens ciclonic, iar această mișcare se continuă și în straturile inferioare ale atmosferei, până aproape de sol. Aceste procese, a subliniat ea, sunt caracteristice sezonului rece.

„Vortexul polar, în această perioadă, este normal să se formeze, așa cum normal este și dezvoltarea lui, mai ales în sezonul rece. (…) În emisfera nordică, în atmosfera înaltă, avem cam de pe la 12-15 kilometri până mai sus, un curent foarte puternic care se deplasează în jurul Polului Nord, în sens invers acelor de ceasornic, în sens ciclonic, și în atmosfera joasă, de asemenea, există această tendință de a avea în continuare până spre suprafață o circulație care să înconjoare Polul Nord. Este caracteristic sezonului rece”, a spus Bojariu pentru postul TV.

Specialista a avertizat că simpla formare a vortexului nu este suficientă pentru a determina cu exactitate cum va fi iarna. Ea a explicat că, dacă vortexul este puternic și curentul de aer menține aerul rece în jurul Polului, atunci în Europa predomină circulațiile vestice care aduc aer mai cald.

În schimb, dacă vortexul este mai slab, acesta se poate deforma, permițând pătrunderea maselor de aer foarte rece dinspre Arctica în diverse regiuni ale emisferei nordice, inclusiv România.

„Formarea lui nu înseamnă că, gata, putem spune cum va fi iarna numai luând în calcul caracteristicile de acum, pentru că acest vortex polar, care dacă este puternic și dacă acel curent de aer cu viteze foarte mari care înconjoară Polul ține aerul rece, evident că vom avea mai ales circulații vestice, care aduc aer mai cald. Dacă, însă, vortexul e mai slab în sezonul rece, evident că pot exista scăpări, se deformează și atunci există zone din emisfera nordică, unde pot să pătrundă transporturi de aer foarte rece dinspre Arctica”, a adăugat specialistul climatolog.

Climatologii americani au atras la rândul lor atenția că, având în vedere recentele anomalii oceanice și atmosferice, iarna 2025/2026 ar putea fi una dinamică, cu alternanțe de vreme severă.

Vortexul polar are un istoric puternic de influențare a iernilor din Statele Unite, Canada și Europa, iar specialiștii susțin că acesta poate oferi semnale prognostice, dar doar cu câteva săptămâni înainte.

Bojariu a avertizat că este greșit să se tragă concluzii ferme despre tiparul iernii doar pe baza intensității sau momentului formării vortexului. Ea a mai adăugat că încălzirea globală determină o creștere a temperaturilor în toate anotimpurile, cu cel mai mare avans vara, urmată de iarnă.

În opinia sa, acest lucru duce la ierni mai blânde, cu mai multe zile de temperaturi peste medie și mai puține ninsori, însă nu exclude apariția unor episoade de frig sever și ninsori abundente, limitate ca durată.